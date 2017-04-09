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Главная Новости На Ленина загорелся балкон многоэтажки: появилось видео с места пожара

На Ленина загорелся балкон многоэтажки: появилось видео с места пожара

09 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
фото из архива ГУ МЧС России по Кировской области, к происшествию отношения не имеет
Пожар произошел около 20 часов

В минувшую субботу, 8 апреля, в многоэтажном доме на улице Ленина произошел пожар. Об этом сообщил очевидец Максим Аникин.

По словам молодого человека, в одной из квартир дома № 20 загорелся балкон на пятом этаже. 

Пожар на Ленина, 20 около 20:00. На вызов приехали три автоцистерны и автолестница, - сказал Максим. 

В ГУ МЧС России по Кировской области сообщили, что на балконе обгорела деревянная рама, имущество на площади одного квадратного метра. Для тушения пожара привлекались 12 человек, 4 единицы техники от МЧС.

Информация о возможных пострадавших, как и о причине возгорания сейчас уточняется. 

Видео с места происшествия: 

Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или интересного события, то сообщите об этом нам через мобильное приложение "Народный корреспондент", на страницу "ВКонтакте" или по телефону 43-34-43. 

За видео Максим Аникин получает 400 рублей

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