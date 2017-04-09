На Ленина загорелся балкон многоэтажки: появилось видео с места пожара

В минувшую субботу, 8 апреля, в многоэтажном доме на улице Ленина произошел пожар. Об этом сообщил очевидец Максим Аникин.

По словам молодого человека, в одной из квартир дома № 20 загорелся балкон на пятом этаже.

Пожар на Ленина, 20 около 20:00. На вызов приехали три автоцистерны и автолестница, - сказал Максим.

В ГУ МЧС России по Кировской области сообщили, что на балконе обгорела деревянная рама, имущество на площади одного квадратного метра. Для тушения пожара привлекались 12 человек, 4 единицы техники от МЧС.

Информация о возможных пострадавших, как и о причине возгорания сейчас уточняется.

Видео с места происшествия:

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