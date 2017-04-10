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Главная Новости В Северной больнице начали проверку после отказа скорой перевозить пациента

В Северной больнице начали проверку после отказа скорой перевозить пациента

10 апреля 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото progorod43.ru
Результаты будут известны примерно через две недели

В Северной больнице проходит проверка случая, когда скорая отказалась перевозить пациента от одного корпуса больницы в другой. Об этом сообщили источники портала в медицинских кругах.

Родственники умершего все же смогли смогли добиться начала разбирательств. Информацию о проверке подтвердила и дочь погибшего.

Через несколько дней после того, как я обратилась в министерство здравоохранения и попросила объяснить ситуацию, мне звонила на сотовый девушка. Она сказала, что приносит свои соболезнования, по нашему вопросу проводится проверка. До этого я тоже звонила в минздрав, мне только лишь обещали перезвонить. Ходила к папе на могилку, просила прощения, что не смогла ничего сделать, не смогла уберечь. Хоть и понимаю, что я могла тогда сделать? Ничего, кроме как перенести на себе, - вспоминает дочь погибшего Ирина.

Напомним, в начале марта отца кировчанки Ирины Л. в критическом состоянии привезли в Северную больницу. Оказалось, что мужчину необходимо было перевезти из одного корпуса больницы в другой - расстояние 100 метров. Водители карет скорой помощи, которые подъезжали к больнице, просто отказывались везти, ссылаясь на приказ: у Северной больницы свои машины, а машины скорой не могут ездть по территории больницы.

После 4 часов уговоров водители все же перевезли пациента из одного отделения в другое. Меньше чем через сутки мужчина скончался.

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Комментарии 3

6 часов назад Константин Копанев
Неадекватная коммуникация с родственниками пациентов и приводит к таким сутяжным результатам. Когда конфликт можно было локализовать на начальном этапе, наш брат, медик, начинает плестись на поводу у эмоций. Теперь надо будет тратить время на кучу объяснительных.
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6 часов назад Горожанин
"Российская газета" от 06.04.2017г.
Государственная дума России не поддержала предложение нескольких депутатов запросить у правоохранительных органов информацию для проверки утверждений, изложенных в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о председателе правительства РФ Дмитрии Медведеве.
P.S. Д.А. Медведев - председатель партии «Единая Россия».
У "Единой России" в Госдуме конституционное большинство.
Сформируйте собственное мнение посмотрев в И-те видео "Он вам не Димон".
На фото: Д.А. Медведев
Ответить
5 часов назад Горожанин
Горожанин
"Российская газета" от 06.04.2017г.
Государственная дума России не поддержала предложение нескольких депутатов запросить у правоохранительных органов информацию для проверки утверждений, изложенных в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о председателе правительства РФ Дмитрии Медведеве.
P.S. Д.А. Медведев - председатель партии «Единая Россия».
У "Единой России" в Госдуме конституционное большинство.
Сформируйте собственное мнение посмотрев в И-те видео "Он вам не Димон".
На фото: Д.А. Медведев
Коррупция рулит. Садить всех, кто против нее.
Ответить

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