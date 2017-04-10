Отметить Пасху в Кировской области дешевле, чем в большинстве регионов страны

16 апреля 2017 года православные будут отмечать Пасху. Agro2b.ru подсчитал, во сколько рублей обойдется жителям регионов праздничный пасхальный стол, состоящий из творожной пасхи, кулича и 5 яиц.

В Кировской области на продукты к праздничному столу придется потратить 518 рублей, при этом творожная пасха будет стоить 362 рубля (масло сливочное, сметана, творог, яйца, сахар), кулич - 129 рублей, а 5 яиц в среднем почти 27 рублей.

Дороже всего пасхальный стол обойдется жителям Чукотки - 1071, в Камчатском крае - 915 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе - 901 рубль. Дешевле всего продукты к пасхальному столу будут стоить в Мордовии и Саратовской области - 508 рублей.