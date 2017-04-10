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Главная Новости Самым сложным для кировчан в Тотальном диктанте оказалось слово "мороженое"

Самым сложным для кировчан в Тотальном диктанте оказалось слово "мороженое"

10 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Эксперты рассказали о возникших у участников акции сложностях

8 апреля в Кирове, как в большинстве городов страны, писали Тотальный диктант. В этому году в акции поучаствовали около 600 кировчан. 

Работы проверяли преподаватели факультета филологии и медиакоммуникаций ВятГУ.  Специалисты рассказали, где чаще всего допускали ошибки участники акции.

- Больше было допущено пунктуационных ошибок, где-то забывали ставить кавычки, неправильно писали географические названия (например, Улан-Удэ, хотя на доске названия были выписаны). Ошибались и в словах. Так, например, в предложении: "Они продавали нанизанные на руки, как калачи, круги мороженого молока." Отглагольное прилагательное МОРОЖЕНОГО  написали с двумя -Н-, а нужно с одной. Отглагольное прилагательное образовано от глагола несовершенного вида — морозить, значит, пишем одну -Н-, - рассказывает заведующая кафедрой русского языка, культуры речи и методики обучения ВятГУ Наталья Наумова.

Еще одна распространенная ошибка - написание приложения "богатыря-исполина" ( в тексте: "...похожая на голову богатыря-исполина из «Руслана и Людмилы»"). Почему-то слушатели подумали, что "исполин" - это имя великана, написали его с большой буквы. Но в русском языке нет такого имени собственного. Вероятнее всего,  участники либо забыли про героев из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», либо просто не знали.

Сейчас все результаты по итогам диктанта заносятся в личные кабинеты участников акции. Оглашать оценки организаторы не имеют права (таковы условия проведения акции по всей России), но уже известно, что в этом году кировчане написали диктант лучше, чем в прошлом. Некоторые участники отметили, что текст диктанта в этом году был легче. Также филологи предполагают, что подготовительные уроки (а их было четыре в рамках общегородского проекта газеты «Мой Pro Город» и ВятГУ ) повлияли на результаты кировчан. 

Напомним, организаторами Тотального диктанта в Кирове выступили газета "Мой Pro Город" и Вятский государственный университет. Кировчане писали третью часть текста писателя Леонида Юзефовича "Город на реке". Оригинал текста:  

Часть 3. Улан-Удэ. Селенга

Названия рек древнее всех других имен, нанесенных на карты. Нам не всегда понятен их смысл, вот и Селенга хранит тайну своего имени. Оно произошло не то от бурятского слова «сэл», что значит «разлив», не то от эвенкийского «сэлэ», то есть «железо», но мне слышалось в нем имя греческой богини луны, Селены. Стиснутая поросшими лесом сопками, часто окутанная туманом Селенга была для меня загадочной «лунной рекой». В шуме ее течения мне, юному лейтенанту, чудилось обещание любви и счастья. Казалось, они ожидают меня впереди так же непреложно, как Селенгу ждет Байкал.

Может быть, то же обещала она двадцатилетнему поручику Анатолию Пепеляеву, будущему белому генералу и поэту. Незадолго до Первой мировой войны он тайно обвенчался со своей избранницей в бедной сельской церкви на берегу Селенги. Отец-дворянин не дал сыну благословения на неравный брак. Невеста была внучкой ссыльных и дочерью простого железнодорожника из Верхнеудинска –так прежде назывался Улан-Удэ.

Я застал этот город почти таким, каким его видел Пепеляев. На рынке торговали бараниной приехавшие из глубинки буряты в традиционных синих халатах и прохаживались женщины в музейных сарафанах. Они продавали нанизанные на руки, как калачи, круги мороженого молока. Это были «семейские», как в Забайкалье именуют старообрядцев, раньше живших большими семьями. Правда, появилось и то, чего при Пепеляеве не было. Помню, как на главной площади поставили самый оригинальный из всех виденных мною памятников Ленину: на невысоком пьедестале круглилась громадная, без шеи и туловища, гранитная голова вождя, похожая на голову богатыря-исполина из «Руслана и Людмилы». Она до сих пор стоит в столице Бурятии и стала одним из ее символов. Здесь история и современность, православие и буддизм не отторгают и не подавляют друг друга. Улан-Удэ подарил мне надежду, что и в других местах это возможно.

Свою работу и сертификат участника международной акции можно будет получить с 12 апреля с 17.00 до 19.00 по адресу: Московская, 36 (главный корпус ВятГУ). При себе иметь паспорт или иной документ, подтверждающий вашу личность.

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Комментарии 3

5 часов назад Горожанин
Повальная тупость.
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5 часов назад Путеец с РЖД
Мороженое, пирожное , ящик печенья , да бочка варенья! Вот за это Мальчиш-Плохишь родину продал!
Вот урод!
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4 часа назад Негорожанин
Димон, или Недимон- вот в чем вопрос!
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