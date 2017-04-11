В Кирове 19-летняя практикантка на почте украла два телефона из посылок

В Кирове 19-летняя практикантка на почте украла два телефона из посылок11 апреля 2017 Алиса Белых Возрастное ограничение: 0+
progorod
Девушка будет обязана выплатить достаточно крупный штраф
На днях стало известно о краже сотрудницей одного из отделении Почты России двух мобильных телефонов, находящихся внутри посылок кировчан. О происшествии сообщили в УФПС Кировской области.
Кража произошла в 46 отделении Почты России на улице Пятницкой. Девушка проходила производственную практику на почте и, воспользовавшись тем, что за ней никто не наблюдает, забрала упаковку с телефоном стоимостью около 8 тысяч рублей, который был заказан с популярного сайта кем-то из кировчан.
Через несколько дней девушка совершила вторую кражу аналогичным образом. Суд признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 18 тысяч рублей. Один из сотовых телефонов удалось вернуть владельцу.
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11 апреля 2017, 18:57
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