В Кирове 19-летняя практикантка на почте украла два телефона из посылок

На днях стало известно о краже сотрудницей одного из отделении Почты России двух мобильных телефонов, находящихся внутри посылок кировчан. О происшествии сообщили в УФПС Кировской области.

Кража произошла в 46 отделении Почты России на улице Пятницкой. Девушка проходила производственную практику на почте и, воспользовавшись тем, что за ней никто не наблюдает, забрала упаковку с телефоном стоимостью около 8 тысяч рублей, который был заказан с популярного сайта кем-то из кировчан.

Через несколько дней девушка совершила вторую кражу аналогичным образом. Суд признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 18 тысяч рублей. Один из сотовых телефонов удалось вернуть владельцу.