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На вокзале эвакуировали пассажиров электрички Киров - Ежиха

12 апреля 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото Ксении Ефимовой
На месте работали взрывотехники

В среду, 12 апреля, в Кирове эвакуировали пассажиров электрички Киров - Ежиха из-за подозрительного предмета. Об этом редакции сообщил народный корреспондент Ксения Ефимова.

Инцидент случился около 10:30 на кировском вокзале. За две минуты до отправления электрички всех вывели из вагонов. На месте работали взрывотехники.

Мы встречали деда, приехавшего на другой электричке. Людей было много, паники не было, все просто стояли и отшучивались, кто-то звонил родственникам и говорил, что опаздывает. На момент, когда мы уходили, люди так и стояли на перроне около электрички, - рассказывает очевидец Ксения Ефимова.

Выяснилось, что в вагоне электрички нашли кем-то оставленный рюкзак. О подозрительном предмете сообщили пассажиры.

Электричка пришла из Котельнича. Там в одном из вагонов был обнаружен подозрительный предмет, об этом сразу же было сообщено локомотивной бригаде. На место выехали взрывотехники. Из-за этого был на 8 минут задержан поезд Екатеринбург - Санкт-Петербург, - сообщила Наталья Буторина, ведущий специалист по связям с общественностью Кировского региона ГЖД. 

Хозяина рюкзака уже нашли, движение поездов и электричек по путям восстановлено.

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Комментарии 2

2 часа назад Горожанин
Покатилось колесо...
P.S. Питер - помним, скорбим...
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час назад Горожанин
В Ежиху не опоздаешь. Там всё равно делать нечего.
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