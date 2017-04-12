Кировчанку осудили за то, что она била и унижала троих приемных детей

Вынесли приговор 63-летней жительнице Опаринского района, которая била и унижала троих приемных детей - двоих мальчиков и девочку. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области.

Женщина на протяжении двух лет (с 2015 по 2016 год) била детей, не заботилась о них, унижала. Еще в 2015 году во время медосмотра у одного из ребят обнаружили на теле синяки. Однако фельдшер не сообщила об этом в правоохранительные органы.

Когда об побоях стало известно, детей забрали у женщины и передали на воспитание в благополучные семьи. Суд назначил 63-летней женщине 3 года и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор вступил в законную силу.

Следователи также направили в районную больницу представление о решении вопроса по привлечению фельдшера, которая увидела на теле ребенка синяки и не сообщила об этом, к ответственности.