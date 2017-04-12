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Появилась карта Великорецкого крестного хода - 2017: изменение маршрута

12 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Изменения коснутся и времени проведения богослужений в Успенском кафедральном соборе Трифонова монастыря

В 2017 году начало Великорецкого крестного хода совпадает с Днем Святой Троицы, а также с Троицкой родительской субботой, когда люди посещают кладбища, чтобы помянуть родных.

В связи с этим оргкомитет по подготовке и проведению хода решил в этом году изменить маршрут после стоянки в Троицкой церкви (слобода Макарье).

Изменения коснутся и времени проведения богослужений в Успенском кафедральном соборе Трифонова монастыря, - подчеркнул митрополит Вятский и Слободской Марк. - Так, 3 июня литургия в соборе начнется в 8.00, молебен с акафистом Святителю Николаю (на улице) - в 10.00, а сам крестный ход выйдет в 11.00, что на час позже обычного.

Участники пройдут по улице Павла Корчагина в сторону площади Коминтерна, далее крестный ход пройдет через переезд у площади Коминтерна и проследует по улице Искры в сторону деревни Заборье. После часового привала перед деревней Заборье крестный ход двинется через деревню Кассины, где перейдет трассу Подгорянка-Шихово и сразу проследует в поселок Бобино, далее село Загарье, село Монастырское, село Горохово.

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Комментарии 3

3 часа назад знание-сила!
знание-сила!
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час назад Бедняк
А кормить в дороге будут? А то денег у меня нет на такие дальние походы, а церковь бедным вроде помогала раньше. И от клещевого энцефалита РПЦ лечение оплатит, ради Христа?
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18 минут назад Религиоведение
Слуги Яхве свою паству (стадо)в походы водят
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