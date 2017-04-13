В Кирове на посту ДПС задержали автоинспектора с наркотиками

Автоинспектора из Ненецкого автономного округа задержали на посту ДПС. У молодого человека нашли наркотики. Об этом сообщает life.ru.

По информации издания, произошло это во время антитеррористической операции "Анаконда". 28-летний автоинспектор приобрел наркотики 6 апреля 2017 года в одном из поселков Ненецкого автономного округа. Потом он отправился со знакомым на автомобиле в Киров. На одном из постов ДПС машину остановили сотрудники ГИБДД. У автоинспектора нашли наркотики.

Как сообщает Следственный комитет РФ по Кировской области, водителя и пассажира допросили. Пассажир, у которого и были обнаружены пакетики с веществом, дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотического средства без цели сбыта в значительном размере".

В отношении автоинспектора избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас решается вопрос о его увольнении. В УМВД Ненецкого автономного округа проводится служебная проверка.