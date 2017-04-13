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В соцсетях появилась информация о задержании кировского экс-депутата с кокаином

13 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 12+
vnukovo3.ru
"У Алексея Лопаткина было с собой 5 граммов наркотиков", - сообщают источники

В четверг, 13 апреля 2017 года, появилась информация о том, что в Москве в аэропорту Внуково задержали бывшего замглавы администрации города Кирова по строительству и руководителя строительной компании УКС «Авитек» Алексея Лопаткина с 5 граммами кокаина. Об этом в соцсетях рассказал общественный деятель Виталий Брамм.

В пресс-службе УФСБ России по Кировской области информацию не опровергли, но и не подтвердили.

Какое-то задержание было. Но кого именно и за что задержали, еще не известно, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Кировской области. 

В компании УКС «Авитек» секретарь Алексея Лопаткина рассказала, что сейчас руководитель находится на больничном. По словам сотрудницы, он заболел сразу после отпуска. Когда вернется на работу, ей не известно.

Досье:

  • Алексей Лопаткин окончил Кировский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Затем работал мастером в ООО «Стройреконструкция», далее - главным инженером ООО «Вяткастройсервис».
  • В 2002 году возглавил филиал управления капитального строительства ВМП «Авитек», с 2003 года по 4 апреля 2012 года занимал кресло директора ООО «УКС ВМП «Авитек».
  • С 2007 по 2012 годах был депутатом Кировской городской Думы.
  • В 2012 году Алексей Лопаткин официально вступил в должность замглавы Администрации города Кирова по курированию вопросов строительства и архитектуры.
  • Семейное положение: Женат, воспитывает двоих сыновей и дочь.

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Комментарии 1

32 минуты назад Горожанин
он че лох в аэропорт и с коксом??
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