В соцсетях появилась информация о задержании кировского экс-депутата с кокаином

В четверг, 13 апреля 2017 года, появилась информация о том, что в Москве в аэропорту Внуково задержали бывшего замглавы администрации города Кирова по строительству и руководителя строительной компании УКС «Авитек» Алексея Лопаткина с 5 граммами кокаина. Об этом в соцсетях рассказал общественный деятель Виталий Брамм.

В пресс-службе УФСБ России по Кировской области информацию не опровергли, но и не подтвердили.

Какое-то задержание было. Но кого именно и за что задержали, еще не известно, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Кировской области.

В компании УКС «Авитек» секретарь Алексея Лопаткина рассказала, что сейчас руководитель находится на больничном. По словам сотрудницы, он заболел сразу после отпуска. Когда вернется на работу, ей не известно.

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