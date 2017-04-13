В соцсетях появилась информация о задержании кировского экс-депутата с кокаином

В соцсетях появилась информация о задержании кировского экс-депутата с кокаином13 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 12+
vnukovo3.ru
"У Алексея Лопаткина было с собой 5 граммов наркотиков", - сообщают источники
В четверг, 13 апреля 2017 года, появилась информация о том, что в Москве в аэропорту Внуково задержали бывшего замглавы администрации города Кирова по строительству и руководителя строительной компании УКС «Авитек» Алексея Лопаткина с 5 граммами кокаина. Об этом в соцсетях рассказал общественный деятель Виталий Брамм.
В пресс-службе УФСБ России по Кировской области информацию не опровергли, но и не подтвердили.
Какое-то задержание было. Но кого именно и за что задержали, еще не известно, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Кировской области.
В компании УКС «Авитек» секретарь Алексея Лопаткина рассказала, что сейчас руководитель находится на больничном. По словам сотрудницы, он заболел сразу после отпуска. Когда вернется на работу, ей не известно.
Досье:
- Алексей Лопаткин окончил Кировский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Затем работал мастером в ООО «Стройреконструкция», далее - главным инженером ООО «Вяткастройсервис».
- В 2002 году возглавил филиал управления капитального строительства ВМП «Авитек», с 2003 года по 4 апреля 2012 года занимал кресло директора ООО «УКС ВМП «Авитек».
- С 2007 по 2012 годах был депутатом Кировской городской Думы.
- В 2012 году Алексей Лопаткин официально вступил в должность замглавы Администрации города Кирова по курированию вопросов строительства и архитектуры.
- Семейное положение: Женат, воспитывает двоих сыновей и дочь.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
13 апреля 2017, 16:08
Комментарии 1
Поделись комментариями