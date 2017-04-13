Электричество отключат в нескольких домах Кирова

Электричества в некоторых домах не будет весь рабочий день
Электричество отключат в нескольких домах Кирова13 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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В пятницу, 14 апреля, в Кирове несколько домов планово отключат от электричества. Об этом рассказали в горадминистрации.
В некоторых домах электричества не будет целый рабочий день. График отключения электричества:
- 8:30-17:00 - улица Загородная, 3,5,7,15,5а;
- улица Горбуновой, 13;
- улица Пятницкая, 121,119;
- слобода Лянгасы, 6а-52а;
- Коминтерн, улица Кооперативная, 56-76;
- улица Вишневая, 25-45;
- улица Красноармейская, 64/13;
- 8:00-17:00 - слобода Зоновы, 1-11; ГК Автомобилист-42;
- 13:00-15:00 - 1-й курский переулок, 1-17;
- 2-й курский переулок, 1-15;
- переулок Нижний, 2-25а;
- улица Нижняя, 1,19;
- улица Луговая, 9-19, 21-36;
- улица Строителей, 21-25, 1-14,57а;
- улица Фабричная, 37-43 (нечетная), 46-54 (четная);
- улица Тихая, 1-25 ;
- улица Светлая, 1-9 деревня Шубино;
- слобода Хабаровы, 1-8;
- 9:00-16:00 - Порошино, улица Прохладная, 12,14;
- переулок Марковский, 34-48 (четная сторона);
- 9:00-13:00 - Октябрьский проспект, 105а;
- улица Захватаева, 10,12,12а;
- 9:00-12:00 - улица Воровского, 113,113/1;
- Студенческий проезд, 21,28,23;
- улица Тимирязева, 8;
- 13:00 - 14:00 - слобода Санниковы;
- 8:30-11:00 - Порошино, улица Порошинская, 52-90;
- улица Лубнинская, 6;
- улица Троицкая, 3-7;
- улица Спортивная, 6-14;
- 8:15-16:30 - улица Московская, 68.
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