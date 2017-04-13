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Электричество отключат в нескольких домах Кирова

13 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Электричества в некоторых домах не будет весь рабочий день

В пятницу, 14 апреля, в Кирове несколько домов планово отключат от электричества. Об этом рассказали в горадминистрации. 

В некоторых домах электричества не будет целый рабочий день. График отключения электричества:

  • 8:30-17:00 - улица Загородная, 3,5,7,15,5а;
  • улица Горбуновой, 13;
  • улица Пятницкая, 121,119;
  • слобода Лянгасы, 6а-52а;
  • Коминтерн, улица Кооперативная, 56-76;
  • улица Вишневая, 25-45;
  • улица Красноармейская, 64/13;
  • 8:00-17:00 - слобода Зоновы, 1-11; ГК Автомобилист-42;
  • 13:00-15:00 - 1-й курский переулок, 1-17;
  • 2-й курский переулок, 1-15;
  • переулок Нижний, 2-25а; 
  • улица Нижняя, 1,19;
  • улица Луговая, 9-19, 21-36;
  • улица Строителей, 21-25, 1-14,57а;
  • улица Фабричная, 37-43 (нечетная), 46-54 (четная);
  • улица Тихая, 1-25 ;
  • улица Светлая, 1-9 деревня Шубино;
  • слобода Хабаровы, 1-8; 
  • 9:00-16:00 - Порошино, улица Прохладная, 12,14;
  • переулок Марковский, 34-48 (четная сторона);
  • 9:00-13:00 - Октябрьский проспект, 105а;
  • улица Захватаева, 10,12,12а;
  • 9:00-12:00 - улица Воровского, 113,113/1;
  • Студенческий проезд, 21,28,23;
  • улица Тимирязева, 8;
  • 13:00 - 14:00 - слобода Санниковы;
  • 8:30-11:00 - Порошино, улица Порошинская, 52-90;
  • улица Лубнинская, 6;
  • улица Троицкая, 3-7;
  • улица Спортивная, 6-14;
  • 8:15-16:30 - улица Московская, 68.

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Комментарии 2

час назад Горожанин
Рацию ищут...
Поквартально...
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38 минут назад SOI
Ни хрена себе "в нескольких".
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