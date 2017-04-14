В Кирове на площади Конева сгорела закусочная "Данар"

В пятницу, 14 апреля, на площади Конева сгорела закусочная "Данар". Об этом редакции сообщил народный корреспондент Владимир Михайлов.

От кафе буквально остались только опоры. Все остальное пострадало от огня. С огнем боролись 19 человек.

В 02:07 по улице Екатерины Кочкиной произошел пожар в здании каркасного типа, размером 48 квадратных метров. В результате сгорели стены по всей площади. Для тушения пожара привлекались 19 человек, 5 единиц техники от МЧС, - сообщили в ведомстве.

Как сообщили источники, близкие к ситуации, пожар начался из-за воспламенения масла во фритюре. Пострадавших нет. В компании "Данар "от комментариев отказались.