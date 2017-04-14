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В ЦДС рассказали, когда в Кирове установят новую «умную» остановку

14 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
из архива газеты
Голосование за места установки продлили до конца мая

В пятницу, 14 апреля 2017 года, подошел к концу месячный срок, который давали для того, чтобы выбрать место для установки первой в этом году «умной» остановки. За это время проголосовали 2620 человек.

Согласно открытому голосованию, которое выложено в группе «ЦДС Киров» «ВКонтакте», лидирует остановка общественного транспорта «Универмаг» в Нововятске. Однако это еще не означает, что именно там установят информационное табло в первую очередь, потому что голосование продлили.

Голосование запустили 14 марта, сейчас решено его продлить до конца мая, потому что устанавливать табло будут не раньше, чем в июне, - рассказал Александр Аркадьевич.

Напомним, в этом году в Кирове появится 10 новых «умных» остановок. Уже выбраны места для их установки. Где информационные табло появятся в первую очередь, будут решать кировчане самостоятельно, оставив свой голос.

 

 

 

А на какой остановке вы бы хотели видеть новое информационное табло? Делитесь с нами в комментариях. 

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