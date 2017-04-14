В Кирове оцепили административное здание на улице Московской

В пятницу, 14 апреля 2017 года, в Кирове полицейские оцепили дом № 20 по улице Московской. О происшествии сообщил читатель Олег Бутин.

ЧП произошло около 14 часов. К административному зданию подъехали несколько машин полиции, спасатели и скорая помощь.

Проезд по Московской перекрыли, пешеходов тоже не пускали. Но из здания никого при мне не эвакуировали, - рассказал Олег.

В ГУ МЧС по Кировской области сообщили, что в ведомство поступило сообщение о подозрительном предмете. В УМВД по Кировской области уточнили, что в здании мужчина забыл барсетку. Но кировчанин быстро спохватился и вернулся за сумкой.

Это уже третье сообщение за сегодня. Утром подозрительный предмет нашли у школы № 62, около 12:30 спасатели выезжали на перекресток улиц Ленина и Мопра, там также увидели подозрительный предмет, - пояснили в ведомстве.

Во всех трех случаях никакой опасности для жизни и здоровья «подозрительные» предметы не представляли.

Фото с оцепления территории у школы № 62.

Фото с оцепления территории на перекрестке улиц Ленина и Мопра. Там пассажир оставил пакет, в котором находились лекарства, в троллейбусе 4 маршрута.

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