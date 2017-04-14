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Следователи проверят информацию о драке школьников в Кирове

14 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
из архива progorod, к происшествию отношения не имеет
9-летняя девочка упала, ударившись головой об асфальт

Следователи проверят информацию о драке школьников. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области.

13 апреля в интернете появилась информация о том, что утром того же дня третьеклассник после тренировки поссорился со своим другом, а после этого толкнул свою сверстницу. Девочка упала, ударившись головой об асфальт. Прохожий заступился за школьницу.

После произошедшего у 9-летней девочки диагностировали сколы на зубах и ссадины на лице. 

После появления этой информации в интернете следователи начали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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