Следователи проверят информацию о драке школьников в Кирове

Следователи проверят информацию о драке школьников в Кирове14 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
из архива progorod, к происшествию отношения не имеет
9-летняя девочка упала, ударившись головой об асфальт
Следователи проверят информацию о драке школьников. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области.
13 апреля в интернете появилась информация о том, что утром того же дня третьеклассник после тренировки поссорился со своим другом, а после этого толкнул свою сверстницу. Девочка упала, ударившись головой об асфальт. Прохожий заступился за школьницу.
После произошедшего у 9-летней девочки диагностировали сколы на зубах и ссадины на лице.
После появления этой информации в интернете следователи начали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Комментарии 0
Поделись комментариями