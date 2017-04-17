Стало известно, когда в Киров и область вернется тепло

Народный синоптик объяснил пришедшее на Кировскую область похолодание. Как оказалось, на наш регион один за другим спускаются активные циклоны, которые несут арктический холод. Об этом сообщается в группе «Любительская метеорология».

По прогнозам народного метеоролога, в ночное время в регионе на этой неделе ожидается понижение температуры.

Со вторника на территорию Кировской области начнет оказывать влияние гренландский антициклон «Керида». Он принесет вторую волну похолодания. Со вторника по четверг в ночные часы воздух будет остывать до 8 градусов мороза (при прояснениях ниже -10 градусов), а днем ожидается не выше 0-5 градусов тепла, без осадков, - сообщается в группе.

В второй половине недели серия антициклонов принесет различные виды осадков. По предварительным прогнозам, весеннее тепло придет в Киров и области не раньше 28 апреля.