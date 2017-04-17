Модель из Вятских Полян выпала из окна на 16 этаже в Казани

Трагедия случилась в четверг, 13 апреля, в Казани. Из окна дома с 16 этажа выпала 21-летняя девушка. Об этом сообщает сайт prokazan.ru.

ЧП произошло в 3 часа ночи на улице Завойского. Известно, что Александра Бажанова родом из Вятских Полян, в Казань девушка переехала около четырех лет назад.

Что стало причиной трагедии, неизвестно. Некоторые подруги Александры уверены, что это был несчастный случай. Другие же считают, что причиной падения стали непростые отношения с мужем, который недавно освободился из тюрьмы.

Сашу знаю давно, это самый светлый человек в этом мире. Она всегда улыбалась, очень веселой была. Я всем сердцем надеюсь,что это недоразумение, не могла она специально это сделать, она любила жизнь, она любила рисовать, фотографировать и фотографироваться. Вот такая звездочка, до сих пор не верю, что ее нет, - поделилась Ангелина Кряжевских.

Саша была моделью, работала в магазине косметики, у девушки было много подруг. В октябре 2015 года Александра вышла замуж.

Сейчас в причинах произошедшего разбираются следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.