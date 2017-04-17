"Соседи угостили компотом": в интернете посмеялись над фото из Кирова

Пользователи интернета опять посмеялись над фото из Кирова, которое было опубликовано на сайте pikabu.ru.

Кировчанин рассказал о казусе, произошедшем с ним в первый день отпуска. Соседи затопили его ванную комнату компотом. Вот как это произошло:

Проснувшись от ужасно громкого звука капающей воды, выхожу в коридор, и челюсть отвисает от увиденного: вся ванная затоплена компотом с ягодами, плавают ветки, целые гроздья винограда. Компот рванул из унитаза с невероятной силой и не переставал течь несколько часов. Как выяснилось, женщина в годах, живущая на несколько этажей выше, слила три банки забродившего компота в унитаз, который размеренно плыл себе по стоку и рванул, конечно же, именно у меня в квартире. Все это пришлось грести ковшами. Все нормально разрешилось, только магазин снизу затопили слегка. По сей день в ванной стоит такой запах, словно там на пол расплескали бутылочку красного.

Вот, собственно, и фотографии с места событий:

Кто-то в комментариях предложил кировчанину отнести тазик с этим компотом обратно соседке. Однако другие отговаривают это делать, объяснив тем, что соседка снова этот компот сольет в унитаз.