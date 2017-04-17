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Главная Новости "Соседи угостили компотом": в интернете посмеялись над фото из Кирова

"Соседи угостили компотом": в интернете посмеялись над фото из Кирова

17 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
pikabu.ru
Соседи затопили ванную комнату кировчанина компотом

Пользователи интернета опять посмеялись над фото из Кирова, которое было опубликовано на сайте pikabu.ru.

Кировчанин рассказал о казусе, произошедшем с ним в первый день отпуска. Соседи затопили его ванную комнату компотом. Вот как это произошло: 

Проснувшись от ужасно громкого звука капающей воды, выхожу в коридор, и челюсть отвисает от увиденного: вся ванная затоплена компотом с ягодами, плавают ветки, целые гроздья винограда. Компот рванул из унитаза с невероятной силой и не переставал течь несколько часов. Как выяснилось, женщина в годах, живущая на несколько этажей выше, слила три банки забродившего компота в унитаз, который размеренно плыл себе по стоку и рванул, конечно же, именно у меня в квартире. Все это пришлось грести ковшами. Все нормально разрешилось, только магазин снизу затопили слегка. По сей день в ванной стоит такой запах, словно там на пол расплескали бутылочку красного.

Вот, собственно, и фотографии с места событий: 

Кто-то в комментариях предложил кировчанину отнести тазик с этим компотом обратно соседке. Однако другие отговаривают это делать, объяснив тем, что соседка снова этот компот сольет в унитаз. 

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Комментарии 2

час назад Учитель словесности
И вот это дерьмо из унитаза он голыми руками собирает? Меня сейчас стошнит.
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32 минуты назад Горожанин
соседка- овца
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