Со старого моста в Кирове спрыгнула девушка

В понедельник, 17 апреля, в Кирове со старого моста спрыгнула девушка. Об этом редакции рассказал очевидец Вадим.

Сообщение об этом подтвердили и в пресс-службе МЧС, уточнив, что на место выезжали городские спасатели. Инцидент произошел около 9 часов вечера. Состояние девушки пока не известно.

Двое свидетелей на автомобиле развернулись на мосту, увидев девушку на перилах, именно на их глазах она прыгнула вниз. Сотрудники правоохранительных органов потом у них брали свидетельские показания. По-моему, девушку не нашли в воде. Двое спасателей около 40 минут плавали на лодке в месте предполагаемого падения девушки, но вернулись без нее, - рассказывает Вадим.

Очевидец предположил, что девушку или снесло течением, или она не смогла выплыть из-за холодной воды, быстро ушла под воду. Поиск вели от опор старого моста до Симоновского острова.