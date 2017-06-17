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Главная Новости Служба занятости опубликовала список востребованных профессий в Кирове

Служба занятости опубликовала список востребованных профессий в Кирове

17 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
фото progorod43.ru
На каждую вакансию указана и среднюю зарплату

Служба занятости населения Кировской области опубликовала краткий перечень профессий, востребованных на рынке труда региона. Кроме этого, на каждую вакансию указали и среднюю зарплату.

В список наиболее высоких средних зарплат попали фрезеровщик (42 тысячи рублей), машинист передвижной электростанции (35 тысяч рублей), монтажник для стальных и железобетонных конструкций (33 тысячи рублей), бетонщик (32 тысячи рублей), токарь (38 тысяч рублей).

Больше всего рабочих вакансий на одного безработного приходится на профессию токарь-расточник. Средняя зарплата превышает 43 тысячи рублей. Работников ищут по профессии арматурщика. Зарплату обещают в 35 тысяч рублей. На третьем месте по востребованности значится  электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, средняя зарплата – 35 тысяч рублей.

Также в списке востребованных: облицовщик-плиточник, фрезеровщик, машинист передвижной электростанции, швея, каменщик, оператор станков. 

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Комментарии 9

21 час назад Горожанин
Но у нас последние 15 лет учатся на менеджеров и юристов, мне как то москвичи жаловались не можем найти сварщика 5-6 разряда под зп 160-180 т. руб.
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18 часов назад Токарь
Вот именно что "зарплату обещают "
Работаю токарем более 6 лет . з.п. 18 тысяч
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16 часов назад Джигурда
Горожанин
Но у нас последние 15 лет учатся на менеджеров и юристов, мне как то москвичи жаловались не можем найти сварщика 5-6 разряда под зп 160-180 т. руб.
Ложь ,пиздежь и провокация. Обещают одно,а на деле другое
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16 часов назад Светлана
Что примечательно, упомянута лишь одна женская профессия: швея, и та в списке востребованных, но не в списке высокооплачиваемых.
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15 часов назад Офицер
Где "ваканция" Учитель "бесграматнастей", в купе с его леваком по руссишь 42001 рупь набежит. Получать такие деньжищи, больше чем у токаря-расточника.Ух! Дорогого стоит. Главное точить ничего не надо, кроме одного места.
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9 часов назад Горожанин
Горожанин
Но у нас последние 15 лет учатся на менеджеров и юристов, мне как то москвичи жаловались не можем найти сварщика 5-6 разряда под зп 160-180 т. руб.
Даже на севере вахтовики за 15 получают от 25до 40 в зависимости от стажа.
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9 часов назад Валера
Ох уж эти мне сказочки, ох уж эти мне сказочники :)))
Кипит мой разум возмущенный ......
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4 часа назад Горожанин
Вятские небылицы для отчёта.
Реально практически любая профессия востребована, ... но зарплата... 12 - 15т.р. в лучшем 20
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3 часа назад @
Горожанин
Вятские небылицы для отчёта.
Реально практически любая профессия востребована, ... но зарплата... 12 - 15т.р. в лучшем 20
Да,точно .не более 15т,если искать по объявлениям
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