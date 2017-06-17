Служба занятости опубликовала список востребованных профессий в Кирове

Служба занятости населения Кировской области опубликовала краткий перечень профессий, востребованных на рынке труда региона. Кроме этого, на каждую вакансию указали и среднюю зарплату.

В список наиболее высоких средних зарплат попали фрезеровщик (42 тысячи рублей), машинист передвижной электростанции (35 тысяч рублей), монтажник для стальных и железобетонных конструкций (33 тысячи рублей), бетонщик (32 тысячи рублей), токарь (38 тысяч рублей).

Больше всего рабочих вакансий на одного безработного приходится на профессию токарь-расточник. Средняя зарплата превышает 43 тысячи рублей. Работников ищут по профессии арматурщика. Зарплату обещают в 35 тысяч рублей. На третьем месте по востребованности значится электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, средняя зарплата – 35 тысяч рублей.

Также в списке востребованных: облицовщик-плиточник, фрезеровщик, машинист передвижной электростанции, швея, каменщик, оператор станков.