Служба занятости опубликовала список востребованных профессий в Кирове

Служба занятости опубликовала список востребованных профессий в Кирове17 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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На каждую вакансию указана и среднюю зарплату
Служба занятости населения Кировской области опубликовала краткий перечень профессий, востребованных на рынке труда региона. Кроме этого, на каждую вакансию указали и среднюю зарплату.
В список наиболее высоких средних зарплат попали фрезеровщик (42 тысячи рублей), машинист передвижной электростанции (35 тысяч рублей), монтажник для стальных и железобетонных конструкций (33 тысячи рублей), бетонщик (32 тысячи рублей), токарь (38 тысяч рублей).
Больше всего рабочих вакансий на одного безработного приходится на профессию токарь-расточник. Средняя зарплата превышает 43 тысячи рублей. Работников ищут по профессии арматурщика. Зарплату обещают в 35 тысяч рублей. На третьем месте по востребованности значится электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, средняя зарплата – 35 тысяч рублей.
Также в списке востребованных: облицовщик-плиточник, фрезеровщик, машинист передвижной электростанции, швея, каменщик, оператор станков.
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17 июня 2017, 16:04
Комментарии 9
Работаю токарем более 6 лет . з.п. 18 тысяч
Кипит мой разум возмущенный ......
Реально практически любая профессия востребована, ... но зарплата... 12 - 15т.р. в лучшем 20
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