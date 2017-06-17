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Главная Новости В садоводстве рядом с Пасегово в машине нашли труп мужчины

В садоводстве рядом с Пасегово в машине нашли труп мужчины

17 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
фото progorod43.ru
Тело не убирают уже два дня

Рядом с Пасегово два дня назад обнаружили труп мужчины в автомобиле. Об этом нашей редакции рассказал местный садовод Александр. 

На необычный автомобиль первыми обратили внимание владельцы садовых участков. Машина стояла в глубокой луже, и у нее была приоткрыта дверь. 

Мы вызвали полицию и скорую. Медики сказали, что в салоне лежит мертвый мужчина в возрасте около 30 лет. Полиция осмотрела место и уехала, а за телом больше никто не приезжал. Пошел уже второй день, а машина с человеком внутри так и стоит. Мы не знаем куда еще можно обратиться, ведь погибший чей-то родственник, его, наверное, ищут, - рассказывает очевидец Александр. 

Садовод объяснил, что машина выглядит очень подозрительно и, возможно, в их садоводчестве произошло преступление. На лобовом стекле авто видны два сильных удара по стеклу с наружной стороны. Местные владельцы садовых участков знают друг друга в лицо, и погибшего мужчину здесь не встречали. 

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Следственного комитета. 

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Комментарии 6

вчера, 14:25 вятка
А если бы +30*С на улице было, и что от человека за 2 дня в духоте авто стало бы?
Вопрос весь в том, кто поступил в этой ситуации, как гомосексуалисты: полиция или скорая?
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вчера, 15:16 Лешак
странно,что полиция уехала,не вызвав следственную группу
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19 часов назад Горожанин
Последствия прямой линии с путиным.
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18 часов назад Андрей
В Кировской области и не такое бывает. Трупак в Стрижах пол года на дереве висел, а рядом стадион, детишки в футбол играют, мамаши с колясачками прогуливаются. Прелесть. А вы говорите .
Ответить
16 часов назад Горожанин
Андрей
В Кировской области и не такое бывает. Трупак в Стрижах пол года на дереве висел, а рядом стадион, детишки в футбол играют, мамаши с колясачками прогуливаются. Прелесть. А вы говорите .
А где конкретно и когда он там висел? Не помню что то такого.
Ответить
35 минут назад Учитель словесности
Снимайте это с комментариями на видео и отправляйте на федеральные каналы. Виновные лица отхватят по самое "не балуйся". Пнут их ногой под зад с работы. И полицейских и медицейских.
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