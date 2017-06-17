В садоводстве рядом с Пасегово в машине нашли труп мужчины

Рядом с Пасегово два дня назад обнаружили труп мужчины в автомобиле. Об этом нашей редакции рассказал местный садовод Александр.

На необычный автомобиль первыми обратили внимание владельцы садовых участков. Машина стояла в глубокой луже, и у нее была приоткрыта дверь.

Мы вызвали полицию и скорую. Медики сказали, что в салоне лежит мертвый мужчина в возрасте около 30 лет. Полиция осмотрела место и уехала, а за телом больше никто не приезжал. Пошел уже второй день, а машина с человеком внутри так и стоит. Мы не знаем куда еще можно обратиться, ведь погибший чей-то родственник, его, наверное, ищут, - рассказывает очевидец Александр.

Садовод объяснил, что машина выглядит очень подозрительно и, возможно, в их садоводчестве произошло преступление. На лобовом стекле авто видны два сильных удара по стеклу с наружной стороны. Местные владельцы садовых участков знают друг друга в лицо, и погибшего мужчину здесь не встречали.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Следственного комитета.