Девушка пострадала на аттракционе у цирка в Кирове

Девушка получила синяки, катаясь на аттракционе у цирка в Кирове. Сообщение об этом появилось в одной из кировских групп в соцсети.

Кировчанка объясняет, что взрослым людям маленького роста не стоит кататься на этом аттракционе, так как вполне можно получить травму.

Всем доброе утро, кроме тех, кто создал аттракцион у цирка "Астронавт". Для кого он? Для высоких только? Я 159 сантиметров роста. Меня так в нем бросало. Чуть не улетела. Прошло 4 дня. А синяки растут и боль усиливается, - написала девушка.

Слова кировчанки подтвердили и другие подписчики группы, которых этот аттракцион насторожил. Пострадавшей посоветовали обратиться в травмбольницу и взыскать ущерб с владельца аттракциона.

Напомним, в июле 2015 года , в парке имени Кирова во время движения на полной скорости из карусели «Веселые горки» выпал молодой человек. По словам очевидцев, молодой человек не пристегнулся. Когда он упал, к нему подошли нетрезвые с виду друзья и под руки куда-то быстро его увели.