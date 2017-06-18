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Девушка пострадала на аттракционе у цирка в Кирове

18 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
фото vk.com
Пострадавшей посоветовали обратиться в травмбольницу и взыскать ущерб с владельца аттракциона.

Девушка получила синяки, катаясь на аттракционе у цирка в Кирове.  Сообщение об этом появилось в одной из кировских групп в соцсети. 

Кировчанка объясняет, что взрослым людям маленького роста не стоит кататься на этом аттракционе, так как вполне можно получить травму. 

Всем доброе утро, кроме тех, кто создал аттракцион у цирка "Астронавт". Для кого он? Для высоких только? Я 159 сантиметров роста. Меня так в нем бросало. Чуть не улетела. Прошло 4 дня. А синяки растут и боль усиливается, - написала девушка. 

Слова кировчанки подтвердили и другие подписчики группы, которых этот аттракцион насторожил. Пострадавшей посоветовали обратиться в травмбольницу и взыскать ущерб с владельца аттракциона. 

Напомним, в июле 2015 года , в парке имени Кирова во время движения на полной скорости из карусели «Веселые горки» выпал молодой человек. По словам очевидцев, молодой человек не пристегнулся. Когда он упал, к нему подошли нетрезвые с виду друзья и под руки куда-то быстро его увели. 

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Комментарии 5

2 часа назад Вася
Сразу видно,что за журналюги у нас
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2 часа назад Горожанин
Взрослые люди... а ведут себя как дети...
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2 часа назад Денис
Ляха жиробасины
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2 часа назад Горожанин
159 см - не такой уж маленький рост. Видимо, аттракцион очень опасный и не продуманный.
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час назад Хм -не поддельный
"Слова кировчанки подтвердили и другие подписчики группы"

Слова кировчанки подтвердили и проползавшие рядом алкоголики. Свидетельские показания даются письменные,это сделано чтобы свидетель имел ответственность за клевету. Это предложение из юмористической страницы,видимо. Притворимся, что подписчиков групп мы считаем за граждан.
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