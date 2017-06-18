Здание цирка ждет капительный ремонт

В 2019 году здание цирка капитально отремонтируют. Об этом сообщает портал navigator-kirov.ru.

В ближайшее время планируется отремонтировать «Дом артистов» - общежитие для гастролирующих артистов.

На данный момент уже ведутся трехсторонние переговоры с правительством Кировской области, компанией РосГосЦирк и дирекцией Кировского цирка о выделении средств на проведение капитального ремонта здания, - рассказал Олег Рыбкин, директор цирка.

В этом году, помимо ремонта общежития, в цирке планируют обить сиденья зрительного зала бархатом. Для этих целей директор цирка ищет меценатов.

К счастью, уже нашлись желающие помочь цирку. Сейчас мы обсуждаем условия, бюджет, - уточнил Олег Рыбкин. - Думаю, на обивке кресел разместим логотип компании-мецената.

Кстати, в этом году Кировскому цирку исполняется 40 лет. Учреждение открылось в 1977 году.