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МЧС объявило метеопредупреждение в Кирове

18 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
фото progorod43.ru
Ожидается шквалистое усиление ветра порывы 12-17 м/с

В воскресенье, 18 июня, в Кирове объявлено метеопредупреждение. Об этом сообщает МЧС по Кировской области. 

Днем 18 июня, с сохранением вечером, местами по Кировской области ожидаются грозы, при грозах шквалистое усиление ветра порывы 12-17 м/с, местами ливни, в отдельных районах град.

Анонимный читатель сообщил нашему порталу, что  на Кировскую область с северо-востока  движется огромный грозовой фронт . Автовладельцам следует  убрать свои авто из-под деревьев, а граждан не выходить на  улицу. 

Как действовать во время сильного ветра, урагана:

- если сильный ветер, ураган застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место внутри помещений. Отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях;

- если ураган или буря застали вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.

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Комментарии 5

4 часа назад Учитель словесности
"Анонимный читатель сообщил нашему порталу, что на Кировскую область с северо-востока движется огромный грозовой фронт". АНОНИМНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ, Карл!!!!!
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4 часа назад Учитель словесности
"а граждан не выходить на улицу" )))) Тупицы проблевотинские, поставьте "граждан" в нужную падежную форму.
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2 часа назад Горожанин
Че пристал к девкам. Иди ка отдыхай ,да картоху окучивай на даче,липучка старая,репейник очкастый
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11 минут назад Anonymous We Fly
Учитель словесности
"Анонимный читатель сообщил нашему порталу, что на Кировскую область с северо-востока движется огромный грозовой фронт". АНОНИМНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ, Карл!!!!!
Тута я. ЧЁ орешь? Занят был. Только что освободимшись...Владимирский централ, ветер северный. Чё-то непонятно? Не очко обычно губит. A к 11-ти асс...
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3 минуты назад Anonymous We Fly
Учитель словесности
"Анонимный читатель сообщил нашему порталу, что на Кировскую область с северо-востока движется огромный грозовой фронт". АНОНИМНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ, Карл!!!!!
Много они там в МЧСе знать не могут. Не положено. Если только Шойгу Пучкову чего по дружбе...
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