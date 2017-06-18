МЧС объявило метеопредупреждение в Кирове

В воскресенье, 18 июня, в Кирове объявлено метеопредупреждение. Об этом сообщает МЧС по Кировской области.

Днем 18 июня, с сохранением вечером, местами по Кировской области ожидаются грозы, при грозах шквалистое усиление ветра порывы 12-17 м/с, местами ливни, в отдельных районах град.

Анонимный читатель сообщил нашему порталу, что на Кировскую область с северо-востока движется огромный грозовой фронт . Автовладельцам следует убрать свои авто из-под деревьев, а граждан не выходить на улицу.

Как действовать во время сильного ветра, урагана:

- если сильный ветер, ураган застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место внутри помещений. Отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях;

- если ураган или буря застали вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.