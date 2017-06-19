Экс-глава кировского следственного комитета назначен на новую должность

Экс-глава кировского следственного комитета назначен на новую должность19 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
gtrk-vyatka.ru
Указ подписал Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин 18 июня 2017 года подписал указ о назначении Григория Житенева руководителем Главного управления процессуального контроля Следственного комитета РФ, освободив его от занимаемой должности. Указ, подписанный президентом РФ, был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что до нового назначения Григорий Житенев работал заместителем Следственного комитета РФ по Пензенской области, с 2013 года он возглавлял Следственный комитет РФ по Кировской области, а с ноября 2016 года - Следственный комитет по Республике Башкортостан.
Сейчас Следственный комитет РФ по Кировской области возглавляет Айрат Ахметшин. На эту должность он был назначен в марте 2017 года.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
19 июня 2017, 10:32
Комментарии 1
Поделись комментариями