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Экс-глава кировского следственного комитета назначен на новую должность

19 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
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Указ подписал Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин 18 июня 2017 года подписал указ о назначении Григория Житенева руководителем Главного управления процессуального контроля Следственного комитета РФ, освободив его от занимаемой должности. Указ, подписанный президентом РФ, был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Напомним, что до нового назначения Григорий Житенев работал заместителем Следственного комитета РФ по Пензенской области, с 2013 года он возглавлял Следственный комитет РФ по Кировской области, а с ноября 2016 года - Следственный комитет по Республике Башкортостан. 

Сейчас Следственный комитет РФ по Кировской области возглавляет Айрат Ахметшин. На эту должность он был назначен в марте 2017 года. 

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