Экс-глава кировского следственного комитета назначен на новую должность

Президент РФ Владимир Путин 18 июня 2017 года подписал указ о назначении Григория Житенева руководителем Главного управления процессуального контроля Следственного комитета РФ, освободив его от занимаемой должности. Указ, подписанный президентом РФ, был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что до нового назначения Григорий Житенев работал заместителем Следственного комитета РФ по Пензенской области, с 2013 года он возглавлял Следственный комитет РФ по Кировской области, а с ноября 2016 года - Следственный комитет по Республике Башкортостан.

Сейчас Следственный комитет РФ по Кировской области возглавляет Айрат Ахметшин. На эту должность он был назначен в марте 2017 года.