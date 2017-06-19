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В Кирове наградили лучших медиков области

19 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Правительство Кировской области
На мероприятии собрались представители всех медицинских учреждений города и области

19 июня в ДК «Родина» состоялся торжественный вечер, посвященный Дню медицинского работника. Информация появилась на сайте администрации города.

Поздравить медиков с их профессиональным праздником пришли исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, исполняющий обязанности министра здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, Председатель Законодательного Собрания Кировской области Владимир Быков, Главный федеральный инспектор Кировской области Владимир Климов и глава города Кирова Валерий Владыкин.

Также на мероприятии прозвучало видео-поздравление главы региона Игоря Васильева, который не смог присутствовать на торжественном вечере лично, так как находится в командировке.

От всей души благодарю за ежедневный самоотверженный труд каждого представителя этой прекрасной профессии: врачей, санитаров, медсестер, фельдшеров, акушеров. Я горжусь, что в Кировской области работает команда высочайших профессионалов в медицине, – отметил Игорь Владимирович в обращении.

Медицинские работники получили Почетные грамоты Правительства Кировской области, были вручены нагрудные знаки «Отличник здравоохранения». Также были названы победители регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Заслуженными врачами стали:

  • Галина Каткова, заведующая центром планирования, врач акушер-гинеколог Кировского областного клинического перинатального центра,
  • Лидия Соболева, заведующая отделением, врач-невролог Кировской городской больницы № 2
  • Константин Эсаулов, заведующий отделением, врач-оториноларинголог Кировской городской больницы № 9.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения» получили:

  • Татьяна Усольцева, медицинская сестра врача общей практики Сунской ЦРБ
  • Елена Кононова, главная акушерка Кировского областного клинического перинатального центра.

В течение двух месяцев пациенты присылали в министерство свои истории о работе доктора, который спас жизнь автору истории или его близким родственникам. В результате была выбрана одна история о спасении жизни двух новорожденных близнецов. Врачам Кировского областного клинического перинатального центра Елене Седавных и Наталье Свинцовой были вручены статуэтки «Признание».

 

 

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