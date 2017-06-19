После обрушения стены спорткомплекса в Кирове возбуждено уголовное дело

После обрушения стены спорткомплекса в Кирове возбуждено уголовное дело19 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
фото Алексея Перминова
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего
Следственный комитет РФ по Кировской области возбудил уголовное дело после обрушения стены спорткомплекса на улице Воровского в Кирове.
Днем 2 мая 2017 года при строительстве здания спортивного комплекса обрушилась стена. В результате происшествия никто не пострадал. Однако была создана угроза жизни и здоровью людей.
Была проведена прокурорская проверка, после этого материалы были переданы в Следственный комитет для дачи уголовно-правовой оценки. В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан".
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Во время расследования будут установлены лица, причастные к этому происшествию. Расследование уголовного дела продолжается.
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19 июня 2017, 16:22
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