После обрушения стены спорткомплекса в Кирове возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ по Кировской области возбудил уголовное дело после обрушения стены спорткомплекса на улице Воровского в Кирове.

Днем 2 мая 2017 года при строительстве здания спортивного комплекса обрушилась стена. В результате происшествия никто не пострадал. Однако была создана угроза жизни и здоровью людей.

Была проведена прокурорская проверка, после этого материалы были переданы в Следственный комитет для дачи уголовно-правовой оценки. В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан".

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Во время расследования будут установлены лица, причастные к этому происшествию. Расследование уголовного дела продолжается.