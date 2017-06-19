Работа без обеда и оплата сверхурочных: Путин подписал закон о поправках в ТК

Работа без обеда и оплата сверхурочных: Путин подписал закон о поправках в ТК19 июня 2017 Алиса Белых Возрастное ограничение: 0+
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Закон теперь предусматривает выплату премиальных за сверхурочную работу в выходные и нерабочие праздничные дни
На днях Президент Владимир Путин подписал закон о поправках в Трудовой кодекс. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В большинстве своем, изменения уточняют порядок неполного рабочего дня и предоставление обеда и отдыха сострудникам. Например, теперь, в случае, если рабочий день или смена не превышает четырех часов, работодатель вправе не предоставлять перерыв.
Кроме того, согласно изменениям, организация может ввести ненормированный рабочий день, только если в трудовом договоре с работником прописан пункт о неполной рабочей неделе, но с полным рабочим днем или сменой.
Также закон теперь предусматривает выплату премиальных за сверхурочную работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
Поправки вступят в силу со следующей недели.
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19 июня 2017, 20:02
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