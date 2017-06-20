Минтруд РФ опубликовал календарь праздничных выходных на 2018 год

В течение следующего года у россиян будет сразу несколько небольших каникул
Минтруд РФ опубликовал календарь праздничных выходных на 2018 год20 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Pixabay
Минтруд сообщает о том, как россияне будут отдыхать в 2018 году. В следующем году всех будет ждать несколько каникул: на Новый год, в честь Дня защитника Отечества, 8 Марта, Первомая, Дня России, Дня народного единства.
Календарь праздничных выходных на 2018 год:
- Новогодние каникулы - с 30 декабря по 8 января 2018 года.
- Выходные в честь Дня защитника Отечества - с 23 по 25 февраля.
- Выходные в честь Международного женского дня - с 8 по 11 марта.
- Выходные в честь Первомая - с 29 апреля по 2 мая.
- В честь Дня победы будем отдыхать только один день - 9 Мая (среда).
- Выходные в честь Дня России - с 10 по 12 июня.
- Выходные в честь Дня народного единства - с 3 по 5 ноября.
В 2018 году планируется перенос следующих выходных дней:
- с 6 января (суббота) на 9 марта (пятница) 2018 год;
- с 7 января (воскресенье) на 2 мая (среда) 2018 год;
- с 28 апреля (суббота) на 30 апреля (понедельник) 2018 год;
- с 9 июня (суббота) на 11 июня (понедельник) 2018 год;
- с 29 декабря (суббота) на 31 декабря (понедельник) 2018 год.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
20 июня 2017, 13:54
Комментарии 1
с 7 января (воскресенье) на 2 мая (среда) 2018 год;
с 28 апреля (суббота) на 30 апреля (понедельник) 2018 год;
В чем смысл? Не проще с 7 января перенести на 30 апреля? Тогда хоть логичнее будет: 5 дней отработал, 4 отдохнул, и дальше по обычному графику. А то получается 6 дней без перерыва работать и потом те же 4 выходных (в чем удобство-то?), которые после 6 рабочих дней уже не особенно сильно ощущаешь, как 4 выходных.
Поделись комментариями