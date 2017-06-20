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Минтруд РФ опубликовал календарь праздничных выходных на 2018 год

20 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Pixabay
В течение следующего года у россиян будет сразу несколько небольших каникул

Минтруд сообщает о том, как россияне будут отдыхать в 2018 году. В следующем году всех будет ждать несколько каникул: на Новый год, в честь Дня защитника Отечества, 8 Марта, Первомая, Дня России, Дня народного единства. 

Календарь праздничных выходных на 2018 год: 

  • Новогодние каникулы - с 30 декабря по 8 января 2018 года.
  • Выходные в честь Дня защитника Отечества - с 23 по 25 февраля.
  • Выходные в честь Международного женского дня - с  8 по 11 марта.
  • Выходные в честь Первомая - с 29 апреля по 2 мая.
  • В честь Дня победы будем отдыхать только один день - 9 Мая (среда). 
  • Выходные в честь Дня России - с 10 по 12 июня. 
  • Выходные в честь Дня народного единства - с 3 по 5 ноября. 

В 2018 году планируется перенос следующих выходных дней:

  • с 6 января (суббота) на 9 марта (пятница) 2018 год;
  • с 7 января (воскресенье) на 2 мая (среда) 2018 год;
  • с 28 апреля (суббота) на 30 апреля (понедельник) 2018 год;
  • с 9 июня (суббота) на 11 июня (понедельник) 2018 год;
  • с 29 декабря (суббота) на 31 декабря (понедельник) 2018 год.

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Комментарии 1

час назад Алена
Не поняла логику этих переносов:
с 7 января (воскресенье) на 2 мая (среда) 2018 год;
с 28 апреля (суббота) на 30 апреля (понедельник) 2018 год;
В чем смысл? Не проще с 7 января перенести на 30 апреля? Тогда хоть логичнее будет: 5 дней отработал, 4 отдохнул, и дальше по обычному графику. А то получается 6 дней без перерыва работать и потом те же 4 выходных (в чем удобство-то?), которые после 6 рабочих дней уже не особенно сильно ощущаешь, как 4 выходных.
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