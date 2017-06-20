Минтруд РФ опубликовал календарь праздничных выходных на 2018 год

Минтруд сообщает о том, как россияне будут отдыхать в 2018 году. В следующем году всех будет ждать несколько каникул: на Новый год, в честь Дня защитника Отечества, 8 Марта, Первомая, Дня России, Дня народного единства.

Календарь праздничных выходных на 2018 год:

Новогодние каникулы - с 30 декабря по 8 января 2018 года.

Выходные в честь Дня защитника Отечества - с 23 по 25 февраля.

Выходные в честь Международного женского дня - с 8 по 11 марта.

Выходные в честь Первомая - с 29 апреля по 2 мая.

В честь Дня победы будем отдыхать только один день - 9 Мая (среда).

Выходные в честь Дня России - с 10 по 12 июня.

Выходные в честь Дня народного единства - с 3 по 5 ноября.

В 2018 году планируется перенос следующих выходных дней: