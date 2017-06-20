В Котельниче ребенок неделю жил с осколком в шее: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ по Кировской области возбудил уголовное дело после случая, произошедшего с 9-летним мальчиком из Котельнича - ребенок неделю жил с осколком стекла в шее. Уголовное дело было возбуждено по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью".

С 25 апреля по 1 мая в Котельниче 9-летний мальчик находился на дневном стационаре в травматологическом отделении КОГБУЗ "Котельничская ЦРБ". В больницу ребенок был доставлен с колото-резаной травмой шеи и правого предплечья, полученной в результате удара о стеклянную деверь. 26 апреля ему сделали рентген-снимок ключицы и шеи. В ходе анализа этого снимка медперсонал не обнаружил в шее ребенка инородных предметов. В результате мальчик проходил с осколком в шее целую неделю. 2 мая ребенка доставили в Киров, где ему сделали операцию и достали из его шеи осколок стекла.

После того, как эта информация появилась в СМИ, следователи начали проверку, по результатам которой было решено возбудить уголовное дело.

Сейчас следователи устанавливают лиц, причастных к этому случаю, а также все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.