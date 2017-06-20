В Кирове двое подростков сбежали из детского лагеря и пропали

В Кирове ищут двоих подростков, которые сбежали из детского оздоровительного лагеря (по информации активистов поискового отряда "Лиза Алерт", это лагерь "Строитель"), который находится в деревне Башарово. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Кировской области.

Школьники пропали 20 июня около 12 часов.

Приметы 13-летнего Семенова Константина: на вид: 14-15 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, челка набок. Был одет в темно-сиреневую рубашку на кнопках, серые джинсы, темные кроссовки.

Приметы 14-летнего Сергея Петухова: на вид: 14-15 лет, рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые средней длины. Был одет в темно-синюю куртку, белую рубашку, темные брюки, темные кроссовки.

Если вы знаете, где сейчас находятся подростки, то сообщите об этом в полицию по телефонам: 36-16-22, 67-43-25, 45-02-99, либо 02 (с мобильных телефонов любых операторов 102).