В Омутнинске девочка нашла под газовой плитой 115 тысяч рублей

В Омутнинске 5-летняя девочка нашла 115 тысяч рублей. Об этом сообщают «Омутнинские вести +».

Житель Омутнинска отмечал день рождения. В доме находилась крупная сумма денег. Будучи нетрезвым, он испугался, что их украдут, и спрятал сбережения в размере 115 тысяч рублей под газовую плиту.

С заявлением о пропаже более 100 тысяч рублей он обратился в полицию на следующий день. При этом мужчина пояснил, что деньги якобы пропали во время празднования его дня рождения.

В результате правоохранители безуспешно искали пропавшую сумму в течение недели. На деньги случайно наткнулся пятилетний ребенок под газовой плитой.

Напомним, что в марте 2017 года кировский охранник вокзала нашел в поезде "Вятка" 65000 рублей. Вместе с деньгами мужчина нашел открытки и бутылку водки. Все находки были возвращены владельцу.