Эффективность работы чиновников в Кировской области оценили как низкую

Эффективность работы чиновников в Кировской области оценили как низкую21 июня 2017 Татьяна Наймушина Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
В Минэкономразвития РФ озвучили место региона в рейтинге эффективности деятельности органов исполнительной власти
В Минэкономразвития России ежегодно оценивают эффективность деятельности органов исполнительной власти в регионах (правительство, министерства и т. д.).
Исходя из предварительных данных, Кировская область заняла лишь 65 место по итогам 2016 года. Хотя в 2015 году мы были на 55 месте.
При оценке региона специалисты учитывают такие факторы, как:
- продолжительность жизни в регионе,
- объём инвестиций в основной капитал,
- оборот продукции,
- объём налоговых и неналоговых поступлений в бюджет,
- уровень безработицы,
- реальные доходы населения,
- смертность населения,
- оценку жителями региона деятельности органов исполнительной власти,
- доля детей, оставшихся без попечения родителей и т. д.
В области отмечен низкий уровень достижения социально-экономических показателей при низкой динамике развития экономики в целом. Наиболее критичная ситуация сложилась по показателям уровня жизни населения. Область относится к регионам с наибольшим снижением реальных располагаемых доходов населения. За 2016 год по отношению к уровню предыдущего года реальные располагаемые доходы населения области сократились на 11,5 процента, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отметим, что уточненная оценка эффективности работы чиновников появится осенью. Возможно, позиция Кировской области ещё изменится.
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