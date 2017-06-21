Эффективность работы чиновников в Кировской области оценили как низкую

В Минэкономразвития России ежегодно оценивают эффективность деятельности органов исполнительной власти в регионах (правительство, министерства и т. д.).

Исходя из предварительных данных, Кировская область заняла лишь 65 место по итогам 2016 года. Хотя в 2015 году мы были на 55 месте.

При оценке региона специалисты учитывают такие факторы, как:

продолжительность жизни в регионе,

объём инвестиций в основной капитал,

оборот продукции,

объём налоговых и неналоговых поступлений в бюджет,

уровень безработицы,

реальные доходы населения,

смертность населения,

оценку жителями региона деятельности органов исполнительной власти,

доля детей, оставшихся без попечения родителей и т. д.

В области отмечен низкий уровень достижения социально-экономических показателей при низкой динамике развития экономики в целом. Наиболее критичная ситуация сложилась по показателям уровня жизни населения. Область относится к регионам с наибольшим снижением реальных располагаемых доходов населения. За 2016 год по отношению к уровню предыдущего года реальные располагаемые доходы населения области сократились на 11,5 процента, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что уточненная оценка эффективности работы чиновников появится осенью. Возможно, позиция Кировской области ещё изменится.