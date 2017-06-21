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Эффективность работы чиновников в Кировской области оценили как низкую

21 июня 2017 Татьяна Наймушина Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
В Минэкономразвития РФ озвучили место региона в рейтинге эффективности деятельности органов исполнительной власти

В Минэкономразвития России ежегодно оценивают эффективность деятельности органов исполнительной власти в регионах (правительство, министерства и т. д.).  

Исходя из предварительных данных, Кировская область заняла лишь 65 место по итогам 2016 года. Хотя в 2015 году мы были на 55 месте. 

При оценке региона специалисты учитывают такие факторы, как:

  • продолжительность жизни в регионе,
  • объём инвестиций в основной капитал,
  • оборот продукции,
  • объём налоговых и неналоговых поступлений в бюджет,
  • уровень безработицы,
  • реальные доходы населения,
  • смертность населения,
  • оценку жителями региона деятельности органов исполнительной власти,
  • доля детей, оставшихся без попечения родителей и т. д. 

В области отмечен низкий уровень достижения социально-экономических показателей при низкой динамике развития экономики в целом. Наиболее критичная ситуация сложилась по показателям уровня жизни населения. Область относится к регионам с наибольшим снижением реальных располагаемых доходов населения. За 2016 год по отношению к уровню предыдущего года реальные располагаемые доходы населения области сократились на 11,5 процента, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что уточненная оценка эффективности работы чиновников появится осенью. Возможно, позиция Кировской области ещё изменится. 

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