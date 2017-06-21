В Кирове планируют расселить более ста домов

В текущем году администрация города Кирова планирует расселить 110 аварийных домов. Об этом сообщили в мэрии.

Глава горадминистрации Александр Перескоков сообщил, что в этом году должно завершиться строительство трех жилых домов по улице Зеленина. В домах будет 555 квартир, в результате в нем могут поселиться 1 тысяча 470 человек.

Напомним, что в прошлом году на ул. Зеленина в эксплуатацию введены два дома общей площадью 8 тысяч 800 квадратных метров. 229 семей получили новое жилье в этих домах.

Напомним, что в конце июня 2017 года была принята новая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в приоритетных зонах застройки в 2014-2020 годах».

В течение этого времени в Кирове планируется переселить 325 домов. Согласно программе, новое жилье получат 3450 человек, которых переселят в 1230 квартир в строящихся домах. Жилье для переселенцев строиться в Лянгасово и Коминтерне. Причем в Коминтерне, помимо 9-этажного дома по улице Баумана, 9, будет строиться специальный район для переселения в Долгушино.

Всего в течение 6 лет на переселение граждан планируется потратить более 1 миллиарда 440 миллионов. Средства будут выделены из бюджета города, областного бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ.