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Главная Новости В Кировской области на следующей неделе не будут продавать алкоголь

В Кировской области на следующей неделе не будут продавать алкоголь

21 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
progorod
За нарушение запрета продажи алкоголя предусмотрен административный штраф

На следующей неделе в Кирове и области будет запрещена розничная продажа алкоголя. Запрет на продажу спиртного будет действовать только один день, и это вторник. Для тех, кто забыл, 27 июня отмечается День молодежи.

Как сообщили в правительстве Кировской области, запрет на розничную продажу будет распространен на все торговые точки, кроме кафе, кофеен, баров, ресторанов.  

За нарушение запрета продажи алкоголя предусмотрен административный штраф на должностных лиц от 5 000 до 10 000 рублей, на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.

Напомним, что праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, пройдут в Кирове в пятницу, субботу и воскресенье, то есть 23, 24 и 25 июня 2017 года. Полную афишу на День молодежи вы можете найти здесь. 

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Комментарии 3

50 минут назад Тыгыдын
- Для тех, кто забыл, 27 июня отмечается День молодежи. -
Я и не знал!
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31 минуту назад Учитель словесности
Отменить его нафиг,
День молодёжи,
Если молодёжь в свой праздник
Бухнуть не может!
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21 минуту назад Горожанин
А потом на китайцев грешим что они у нас работу забирают. Вам лишь бы набухаться.
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