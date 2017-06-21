В Кировской области на следующей неделе не будут продавать алкоголь

На следующей неделе в Кирове и области будет запрещена розничная продажа алкоголя. Запрет на продажу спиртного будет действовать только один день, и это вторник. Для тех, кто забыл, 27 июня отмечается День молодежи.

Как сообщили в правительстве Кировской области, запрет на розничную продажу будет распространен на все торговые точки, кроме кафе, кофеен, баров, ресторанов.

За нарушение запрета продажи алкоголя предусмотрен административный штраф на должностных лиц от 5 000 до 10 000 рублей, на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.

Напомним, что праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, пройдут в Кирове в пятницу, субботу и воскресенье, то есть 23, 24 и 25 июня 2017 года. Полную афишу на День молодежи вы можете найти здесь.