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Завод в Кировской области попал в санкционный список США

21 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
скриншот видеозаписи "Молот-Оружие" с youtube.com
В этот список помимо кировского завода попали еще 37 юридических и физических лиц

Машиностроительный завод "Молот-Оружие", который расположен в Вятских Полянах, был включен в новый санкционный список США. Об этом сообщает rns.online

В документе, опубликованном Минфином США, обозначено, что "Молот-Оружие" связан с концерном "Калашников". Однако, как сообщает изданию представитель концерна София Иванова, "Молот-Оружие" не входит в структуры концерна и не связан с ним. 

Как сообщает gazeta.ru, администрация президента США Дональда Трампа во вторник, 20 июня, расширила санкции против России, введенные его предшественником Бараком Обамой после референдума в Крыму, а также в связи с ситуацией на Украине. Это первый случай расширения антироссийских санкций при Трампе. В этот список помимо кировского завода попали еще 37 юридических и физических лиц. 

Напомним, что из-за Кубка конфедераций по футболу этот же завод временно ограничил производство оружия.  Указом президента РФ до 12 июля в нескольких крупных городах (Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и других городах) запрещено продавать оружие и патроны. Завод "Молот-Оружие" в Вятских Полянах в связи с указом главы государства не может отгрузить готовую продукцию в другие города, где есть фирменные магазины предприятия. Для того, чтобы готовой продукции не накопилось слишком много, сотрудников завода отправили в простой. При этом на заводе производство полностью не остановлено.

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