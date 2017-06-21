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Кировская область получит новые машины скорой помощи

21 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Министерство здравоохранения РФ выделило деньги на закупку машин скорой помощи

21 июня Киров с рабочим визитом посетила Татьяна Яковлева, заместитель министра здравоохранения РФ. После встречи состоялся пресс-поход, на котором Татьяна Владимировна рассказала о том, что в Кировскую область в 2017 году поступят дополнительные машины скорой помощи.

 В программе ее визита значилось посещение кировских поликлиник, где идет ремонт в рамках пилотной федеральной программы «Бережливая поликлиника», а также совещание с главой региона.

В ближайшее время Кировская область получит дополнительные машины скорой помощи. Федеральные деньги на это уже выделены, следующий шаг за Министерством промышленности и торговли — закупка автомобилей. Точное количество пока обсуждается, но речь идет о количестве около 15 штук, - заявила Татьяна Яковлева.

Кроме того, будут выделены деньги на закупку вертолетов в рамках развития санитарной авиации в Кировской области. В Кировскую область уже переведены деньги на оплату медицинских услуг. Деньги будут выделяться в 2018, в 2019 годах и дальше.

Напомним, что летом 2016 года были закуплены 22 новые машины скорой помощи. В министерстве здравоохранения уточнили, что это 21 автомобиль класса В (полноприводный УАЗ) и один автомобиль класса С (реанимобиль Ford с полной комплектацией медицинского оборудования).

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Комментарии 1

час назад Горожанин
Спецавтомобили
говоришь?
Чтоб под ж_пы
админные,
да по мильёну
бюджетных!
И вертолёты
тоже. В охоте
пригодятся.
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