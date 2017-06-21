В Верхнекамском районе зэк заблудился в лесу по пути в колонию

Как сообщили жители одного из поселков Нагорского района, до них дошли слухи о заключенном, сбежавшем из колонии в Лесном. В УФСИН подтвердили, что разыскивали одного из осужденных.

В пресс-служба прояснила обстоятельства дела: оказалось, один из заключенных действительно не пришел вовремя. Он должен быть прийти на КПП 18 июня, но не пришел. Колония-поселение не охраняется, но делать выводы о побеге не стали, так как заключенные самостоятельно приходят на отметку.

В колонии полагали, что мужчина, разнорабочий на строительстве коровника, «отклонился от маршрута».

Он характеризуется положительно, жителям бояться нечего, - добавили в ведомстве.

Стало известно, что заключенный не сбежал, а заблудился, но сейчас его уже нашли.