В Верхнекамском районе зэк заблудился в лесу по пути в колонию

В Верхнекамском районе зэк заблудился в лесу по пути в колонию21 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
В колонии подтвердили, что разыскивали одного из осужденных
Как сообщили жители одного из поселков Нагорского района, до них дошли слухи о заключенном, сбежавшем из колонии в Лесном. В УФСИН подтвердили, что разыскивали одного из осужденных.
В пресс-служба прояснила обстоятельства дела: оказалось, один из заключенных действительно не пришел вовремя. Он должен быть прийти на КПП 18 июня, но не пришел. Колония-поселение не охраняется, но делать выводы о побеге не стали, так как заключенные самостоятельно приходят на отметку.
В колонии полагали, что мужчина, разнорабочий на строительстве коровника, «отклонился от маршрута».
Он характеризуется положительно, жителям бояться нечего, - добавили в ведомстве.
Стало известно, что заключенный не сбежал, а заблудился, но сейчас его уже нашли.
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21 июня 2017, 19:44
Комментарии 1
из Вятлага.
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