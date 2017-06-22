Кировчанин незаконно лишил свободы свою бывшую возлюбленную

Уржумский районный суд вынес приговор ранее судимому 56-летнему местному жителю, который незаконно лишил свободы свою бывшую сожительницу, сообщили в прокуратуре Кировской области.

Мужчина был признан виновным и осужден за совершение преступления по статье «Незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Напомним, что в конце декабря 2016 года осужденный в течение суток удерживал бывшую сожительницу в своей квартире, расположенной в деревне Русское Тимкино Уржумского района. Игнорируя требования потерпевшей прекратить ее удерживать и отпустить, осужденный избивал подругу деревянным поленом.

Суд признал его виновным в незаконном лишении свободы человека с применением насилия. Мужчина отправится в колонию строго режима на 3 года 1 месяц, – добавили в ведомстве.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.