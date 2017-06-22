Кировскую учительницу пригласили на встречу с Владимиром Путиным

В среду, 21 июня, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с классными руководителями школ. Об этом сообщают в пресс-службе администрации.

От нашего региона в Кремль отправились двое педагогов. Киров представляла классный руководитель 11 класса школы № 73 Светлана Кавардакова. О том, что ее приглашают на встречу с главой государства, Светлана Анатольевна узнала за день до поездки в Москву. Приглашение было для нее как снег на голову.

19 июня я отправляла школьников на экзамен. В это время мне позвонили и сказали, что 20 нужно быть в Москве. Я уточнила, может, речь идет о 20 июля, а мне ответили: "Нет, в столицу нужно приехать 20 июня". В 14 часов закончился экзамен, а в 17 я была уже на вокзале, - сказала Светлана Анатольевна.

Как рассказывает преподаватель, для встречи с главой государства ее выбрали после ролика, который ее ученики сняли для проекта "Выпускник-2017" в соцсетях. В Министерстве образования посмотрели видео и сами нашли учителя.

Сама ролик я не видела, и ребята мне заранее не рассказывали о нем. В ближайшее время обязательно посмотрю. Президент собрал классных руководителей для того, чтобы обсудить роль воспитательной работы со школьниками. Владимир Путин внимательный, доброжелательный. Я сидела напротив него, смотрел ему в глаза, во время встречи была очень теплая атмосфера, - вспоминает Светлана Кавардакова.