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Главная Новости Кировскую учительницу пригласили на встречу с Владимиром Путиным

Кировскую учительницу пригласили на встречу с Владимиром Путиным

22 июня 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото kremlin.ru
Светлана Кавардакова встретилась с президентом 21 июня

В среду, 21 июня, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с классными руководителями школ. Об этом сообщают в пресс-службе администрации.

От нашего региона в Кремль отправились двое педагогов. Киров представляла классный руководитель 11 класса школы № 73 Светлана Кавардакова. О том, что ее приглашают на встречу с главой государства, Светлана Анатольевна узнала за день до поездки в Москву. Приглашение было для нее как снег на голову.

19 июня я отправляла школьников на экзамен. В это время мне позвонили и сказали, что 20 нужно быть в Москве. Я уточнила, может, речь идет о 20 июля, а мне ответили: "Нет, в столицу нужно приехать 20 июня". В 14 часов закончился экзамен, а в 17 я была уже на вокзале, - сказала Светлана Анатольевна.

Как рассказывает преподаватель, для встречи с главой государства ее выбрали после ролика, который ее ученики сняли для проекта "Выпускник-2017" в соцсетях. В Министерстве образования посмотрели видео и сами нашли учителя.

Сама ролик я не видела, и ребята мне заранее не рассказывали о нем. В ближайшее время обязательно посмотрю. Президент собрал классных руководителей для того, чтобы обсудить роль воспитательной работы со школьниками. Владимир Путин внимательный, доброжелательный. Я сидела напротив него, смотрел ему в глаза, во время встречи была очень теплая атмосфера, - вспоминает Светлана Кавардакова.

В департаменте образования администрации города Кирова отмечают, что Светлана Анатольевна - учитель высшей квалификационной категории, работает в школе №73 с 1987 года. Опыт классного руководства у педагога - 26 лет, в школе №73 Кавардакова выпустила три класса, коллективы которых проявили себя достаточно ярко в течение всей школьной жизни и после выпуска.

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Комментарии 1

19 минут назад Учитель словесности
"О том, что ее приглашают на встречу с главой государства, Светлана Анатольевна узнала за день до поездки в Москву". Такая спешка для того, чтобы Светка не успела связаться с террористами и получить от них бомбу или отравленный дымковский сувенир.
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