Кировские священники присоединились к проекту "Батюшка онлайн"

Кировский священник отец Андрей Лебедев участвует в интернет-проекте "Батюшка онлайн". Протоиерей объяснил, почему РПЦ с каждым годом все больше поддерживает эту идею.

В проекте участвуют священнослужители из разных городов России. Андрей Лебедев представляет там город Киров уже несколько лет. Проект востребован у россиян.

Религиозные консультации в интернете - это нормально. В последние годы уже и патриарх Кирилл говорит о необходимости участия духовенства в соцсетях. Это возможность задать вопросы от прихожан, просто интересующихся или в чем-то сомневающихся. Люди пишут и лично, и через группу, а также спрашивают через другие соцсети от "Одноклассников" и Facebook до Instagram и Telegram, - говорит Андрей Лебедев.

Отец Андрей дополнил, что лично патриарх Кирилл хвалил "Батюшку онлайн" как лучший проект в сети. Он не заменяет исповедь или службу, а дает возможность поговорить в сети о вопросах, волнующих людей.

По правилам проекта пользователи сети "ВКонтакте" могут задать свой вопрос любому батюшке в личные сообщения или в общую беседу, которая видна всем. Срок ответа на вопросы не указан, сообщается, что пользователи должны регулярно проверять тему со своим вопросом.

Сейчас в проекте 44 священника. Помимо отца Андрея, Кировскую область представляет иеромонах Кирилл из Яранска.