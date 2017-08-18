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Главная Новости Кировские священники присоединились к проекту "Батюшка онлайн"

Кировские священники присоединились к проекту "Батюшка онлайн"

18 августа 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото vk.com/drugarslana
Обратиться к священнику можно лично или через общую беседу

Кировский священник отец Андрей Лебедев участвует в интернет-проекте "Батюшка онлайн". Протоиерей объяснил, почему РПЦ с каждым годом все больше поддерживает эту идею.

В проекте участвуют священнослужители из разных городов России. Андрей Лебедев представляет там город Киров уже несколько лет. Проект востребован у россиян.

Религиозные консультации в интернете - это нормально. В последние годы уже и патриарх Кирилл говорит о необходимости участия духовенства в соцсетях. Это возможность задать вопросы от прихожан, просто интересующихся или в чем-то сомневающихся. Люди пишут и лично, и через группу, а также спрашивают через другие соцсети от "Одноклассников" и Facebook до Instagram и Telegram, - говорит Андрей Лебедев.

Отец Андрей дополнил, что лично патриарх Кирилл хвалил "Батюшку онлайн" как лучший проект в сети. Он не заменяет исповедь или службу, а дает возможность поговорить в сети о вопросах, волнующих людей.

По правилам проекта пользователи сети "ВКонтакте" могут задать свой вопрос любому батюшке в личные сообщения или в общую беседу, которая видна всем. Срок ответа на вопросы не указан, сообщается, что пользователи должны регулярно проверять тему со своим вопросом.

Сейчас в проекте 44 священника. Помимо отца Андрея, Кировскую область представляет иеромонах Кирилл из Яранска.

Женщины Мужчины Религия

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Комментарии 4

18 августа, 14:01 Учитель словесности
Патриарх Кирилл - личность весьма известная своей страстью к роскоши и стяжательству. Сколотил гигантское состояние на беспошлинных поставках в страну сигарет и алкоголя в 90-х. Не верю ни единому его слову.
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18 августа, 15:08 Стивен Стифлер
во истину Онлайн
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18 августа, 15:56 Кировчанин
А с Богом онлайн тоже можно пообщаться?! Может и такую связь как Господь онлайн наладили?
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18 августа, 16:38 Я
Кировчанин
А с Богом онлайн тоже можно пообщаться?! Может и такую связь как Господь онлайн наладили?
Такая связь только у избранных. Думаешь почему у гундяя такая большая шляпа, и зачем на ней антенна? А ответ прост - в шляпе передатчик, который с помощью антенны связывается с божеством через ретрансляторы в молебных домах. Для того, чтобы связь была устойчивее - стараются как можно больше молебников построить.
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