На жилом доме в Чепецке обнаружили заросли конопли

На жилом доме в Чепецке обнаружили заросли конопли18 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Следователи изъяли 6 кустов наркотического растения
Жительница Кирово-Чепецка сообщила в полицию о том, что на крыше ее дома растут кусты, внешне похожие на коноплю. Об этом написали на официальном сайте прокуратуры Кирово-Чепецка.
Как оказалось, кусты росли в трещине бетонной плиты, куда забилась земля. Специалисты детально изучили место произрастания кустов: признаков культивирования обнаружено не было. После этого было изъято для лабораторного исследования 6 кустов.
Экспертиза показала, что это действительно была конопля. В прокуратуре отметили, из таких растений можно было изготовить небольшую партию наркотических препаратов.
Так как конопля росла сама по себе, уголовное дело по данному инциденту заведено не было. Тем более что культивирование наркосодержащих растений считается незаконным от 20 кустов.
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18 августа 2017, 13:17
Комментарии 2
они то знают сколько чего можно изготовить , только вот какие нах препараты ? бабки ведь не читают ваши сми ) хватит ездить )
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