На жилом доме в Чепецке обнаружили заросли конопли

Жительница Кирово-Чепецка сообщила в полицию о том, что на крыше ее дома растут кусты, внешне похожие на коноплю. Об этом написали на официальном сайте прокуратуры Кирово-Чепецка.

Как оказалось, кусты росли в трещине бетонной плиты, куда забилась земля. Специалисты детально изучили место произрастания кустов: признаков культивирования обнаружено не было. После этого было изъято для лабораторного исследования 6 кустов.

Экспертиза показала, что это действительно была конопля. В прокуратуре отметили, из таких растений можно было изготовить небольшую партию наркотических препаратов.

Так как конопля росла сама по себе, уголовное дело по данному инциденту заведено не было. Тем более что культивирование наркосодержащих растений считается незаконным от 20 кустов.