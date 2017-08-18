Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Путин в Кирове Люди говорят Опрос: новый проект "Клик Маркет" Лица города Народный контроль
Готовимся к школе Где отдохнуть летом Подготовка к свадьбе Тесты Интернет-магазины 45000 объявлений Авто в городе Работа в городе LADA с выгодой Доставка листовок
Главная Новости На жилом доме в Чепецке обнаружили заросли конопли

На жилом доме в Чепецке обнаружили заросли конопли

18 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
LiveInternet
Следователи изъяли 6 кустов наркотического растения

Жительница Кирово-Чепецка сообщила в полицию о том, что на крыше ее дома растут кусты, внешне похожие на коноплю. Об этом написали на официальном сайте прокуратуры Кирово-Чепецка.

Как оказалось, кусты росли в трещине бетонной плиты, куда забилась земля. Специалисты детально изучили место произрастания кустов: признаков культивирования обнаружено не было. После этого было изъято для лабораторного исследования 6 кустов.

Экспертиза показала, что это действительно была конопля. В прокуратуре отметили, из таких растений можно было изготовить небольшую партию наркотических препаратов.

Так как конопля росла сама по себе, уголовное дело по данному инциденту заведено не было. Тем более что культивирование наркосодержащих растений считается незаконным от 20 кустов.  

 

Происшествия

Читайте также:

В Кировской области производят уникальный порошок для строительства дорог

Кировчан готовят к полумарафону «Вятские холмы 2017»

Комментарии 2

18 августа, 13:24 Учитель словесности
Конопля - это кайф.
Ответить
18 августа, 22:28 менток
В прокуратуре отметили, из таких растений можно было изготовить небольшую партию наркотических препаратов.

они то знают сколько чего можно изготовить , только вот какие нах препараты ? бабки ведь не читают ваши сми ) хватит ездить )
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Следующая новость

Новость дня

МЧС предупреждает кировчан об опасности из-за жары Посмотреть все

Редакция рекомендует

18 августа
Жители деревни в Кировской области: «Нас хотят оставить без леса, пруда и дорог» Читать
16 августа
Испытано на себе: кировчанка разоблачила 7 мифов о сетевом маркетинге Читать
11 августа
3 истории кировского свадебного регистратора: от рухнувших декораций до мужских слез Читать
Посмотреть все

Полезно знать

17 августа Правительство Кировской области рассказало о долговой проблеме региона
17 августа 10 автосервисов, которые решат любую вашу проблему

Новости России и мира

20 августа
События в стране: четырехлетней девочке зажало руку в эскалаторе
20 августа
Известно, когда начнется суд по делу о массовом убийстве дачников в Твери
19 августа
Атомоход с кировчанкой на борту достиг Северного полюса в рекордные сроки
19 августа
Уроженец Кирова Владимир Урин останется гендиректором Большого театра
18 августа
Роспотребнадзор сообщает о 832 заболевших россиянах на курортах Турции
Посмотреть все

Новости афиши

21 августа 2017, 19:30
Дни романтики на Вятке: джаз-концерт, стихи до рассвета и книгообменник
21 августа 2017, 19:00
Кировчане смогут сделать селфи с Гоголем
21 августа 2017, 13:44
4 бесплатных мероприятия этой недели в Кирове
Посмотреть все

Полезно знать

17 августа 10 автосервисов, которые решат любую вашу проблему
17 августа Правительство Кировской области рассказало о долговой проблеме региона

#ЛицаГорода

21 54
Фоторепортаж: как в Кирове отметили День авиации
25 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
27 53
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
11 0
8 фото из Instagram: кировчанки и городские пейзажи
20 0
Музыкальный фестиваль авторской песни "Гринландия-2017"
14 239
Лица города: 14 фото красивых свадеб Кирова
7 57
"Палатку затопило, спали в машине": кировчане об экстремальных условиях на Alfa Future People
Смотреть все Всего альбомов: 89
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала progorod43.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна.

Учредитель: ООО «Про Город Вятка» Главный редактор: Сенилова Мария Владимировна Адрес редакции: 610001, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т, д.120, оф 513

При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте progorod43.ru и его субдоменах.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru