Кировчанка, живущая в Испании: «Страна была предупреждена о теракте»

В четверг, 17 августа, в центре Барселоны микроавтобус на высокой скорости въехал толпу людей. Согласно последним официальным данным, в результате теракта погибли 13 человек, более 100 пострадали, многие находятся в тяжелом состоянии.

Об обстановке, которая сложилась в стране после чудовищного происшествия, рассказала уроженка Кирова Анна Бушуева, которая сейчас живет в Испании.

Могу точно сказать, что Испания была предупреждена о том, что могут произойти теракты. Я живу в Валенсии, это в 4-5 часах езды от Барселоны. В нашем городе последнее время по улицам ходили полицейские с автоматами, что нетипично для Валенсии. В аэропортах были усилены меры безопасности, - поделилась Анна. - У людей, конечно, сейчас шок, но паники нет.

Анна рассказала, что после случившегося все жители Испании следят за новостями, стараясь не пропустить актуальную информацию о событии, которое потрясло весь мир.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка Исламское государство. В Испании объявили трехдневый траур.