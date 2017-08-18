Трое детей в Кирове попали в полицию после игр на ж/д путях

18 августа сотрудник ГЖД, возвращавшийся со смены, заметил на путях трех детей, которые складывали на рельсы камни и кирпичи. Информацию сообщили в Кировском ЛО МВД на транспорте.

Известно, что помощник машиниста ТЧ-8 задержал двух девочек и мальчика, которым 13, 9 и 8 лет. Он отвел детей в дежурную часть транспортной полиции.

Также дежурные вызвали в отделение родителей для профилактической беседы - им грозит административная ответственность по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Детская шалость могла привести к серьезным последствиям. Как утверждают работники ГЖД, несмотря на большую массу и скорость поезда, крупные предметы на рельсах (кирпичи, металлические конструкции) могут спровоцировать сход головного состава с рельсов.

Напомним, что в октябре 2016 года на перегоне Матанцы-Киров-Котласский были задержаны три подростка 14 и 15 лет, которые возвращались от друзей и также от скуки накладывали на рельсы камни. Оказалось, они учатся в средней школы поселка Радужный. Все трое из благополучных семей и имеют хорошую успеваемость в школе.