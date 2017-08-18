Кировчан предупреждают о снижении напора воды в домах

Горадминистрация предупреждает жителей нескольких населенных пунктов Кирова о том, что в домах будет снижен напор воды, также возможны перебои с водоснабжением.

Напор воды будет снижен с 18 до 25 августа в трех населенных пунктах Кирова: в Лянгасово, Захарищевы и Югрино. Как уточняют в городском управлении ЖКХ, возможны перебои с водоснабжением на верхних этажах многоквартирных домов.

Проблемы с водоснабжением связаны с тем, что был продлен срок ремонтных работ на первой нитке водовода в поселке Лянгасово.

Напомним, 17 августа в мэрии сообщили, когда в Кирове завершатся гидравлические испытания. Сейчас без горячей воды остаются более 100 домов. К 28 августа к горячему водоснабжению будут подключены последние дома.