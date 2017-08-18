Кировчан предупреждают о снижении напора воды в домах

Кировчан предупреждают о снижении напора воды в домах18 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Напор воды будет снижен с 18 до 25 августа
Горадминистрация предупреждает жителей нескольких населенных пунктов Кирова о том, что в домах будет снижен напор воды, также возможны перебои с водоснабжением.
Напор воды будет снижен с 18 до 25 августа в трех населенных пунктах Кирова: в Лянгасово, Захарищевы и Югрино. Как уточняют в городском управлении ЖКХ, возможны перебои с водоснабжением на верхних этажах многоквартирных домов.
Проблемы с водоснабжением связаны с тем, что был продлен срок ремонтных работ на первой нитке водовода в поселке Лянгасово.
Напомним, 17 августа в мэрии сообщили, когда в Кирове завершатся гидравлические испытания. Сейчас без горячей воды остаются более 100 домов. К 28 августа к горячему водоснабжению будут подключены последние дома.
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18 августа 2017, 15:47
Комментарии 1
"Сейчас без горячей воды остаются более 100 домов. К 28 августа к горячему водоснабжению будут подключены последние дома."
На щорса 28а из-за реконструкции обещают включить только 31 августа. Учитывая скорость работы КТК-шников, хорошо, если к началу отопительного сезона сделают.
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