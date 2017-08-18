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В Кирове парень получил посылку с наркотиком из Германии

18 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
Flickr, к происшествию отношения не имеет
Как только парень получил посылку, его задержали

Кировчанину пришла посылка, в которой было 99,9 грамма гашиша. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе Приволжского таможенного управления. 

Все произошло 15 августа. На кировский почтамт из Германии пришла посылка для 24-летнего парня. Посылку изъяли, так как в ней находились наркотики. 

Молодой человек рассказал, что с октября 2016 года он со знакомым через один из сайтов в Интернете начал заказывать наркотическое средство, которое он забирал через закладки в Кирове.

В феврале-марте 2017 года они снова провернули сделку. Наркотики должны были спрятать в одном из районов Кирова. Однако молодой человек ничего не нашел и написал претензию на сайт. Неизвестный предложил ему оставить свои данные и адрес места жительства для доставки наркотика из-за границы. Молодой человек так и поступил, написав ФИО, адрес и почтовый индекс. Как только посылка поступила в почтовое отделение, он отправился за ней. Тогда парня задержали сотрудники правоохранительных органов.

За незаконное перемещение наркотических средств в крупном размере через таможенную границу предусмотрено наказание - лишение свободы от 10 до 20 лет со штрафом до 1 000 000 рублей. 

Мужчины Происшествия

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Комментарии 1

18 августа, 20:12 Джигурда
Ну и тупые же есть люди..... наркоту уже почтой заказывают и фио,адрес указывают.... уууууууууу
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