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Главная Новости Письмо о запрете "Матильды" из Кирова послали в администрацию президента

Письмо о запрете "Матильды" из Кирова послали в администрацию президента

18 августа 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото kinopoisk.ru
К письму приложено мнение историка о картине

Коллективное письмо от кировчан с требованием запрета показа фильма "Матильда" направлено в администрацию Президента. Об этом сообщает юрист Ярослав Михайлов.

К письму приложено мнение историка Петра Мальтатули о фильме, который дал исторический анализ картине. В этом объяснении он привел 47 фактов, которые искажены в фильме.

Подписавшиеся под письмом делают вывод, что умысел режиссера изначально был направлен на оскорбление чувств верующих, почитающих Николая II, причисленного к лику святых, поскольку он не мог не знать эти факты, они находятся в открытом доступе, - говорит Михайлов.

Представители духовенства тоже высказались негативно о фильме, но не считают его оскорблением.

Запрещать не надо, но просто прихожанам и прокатчикам, кто считает себя православным, воздержаться от просмотра фильма. Мне по этому вопросу близка позиция епископа Тихона, который говорит, что запрет фильма - абсолютно тупиковый и неверный путь. Цель, которую можно и должно ставить в связи с предстоящим широким показом фильма, - предупреждение о правде и неправде, - объясняет отец Андрей.

Ранее Ярослав Михайлов сообщал, что на кировские кинотеатры подадут в суд, если они начнут прокат фильма "Матильда". Юрист считает, что проектное удостоверение выдано с нарушением регламента, в частности не было обсуждения на общественном совете при минкультуры.

Женщины Кино Культура Мужчины

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Комментарии 7

18 августа, 16:31 Я
Как же эти вечно обиженные на всё верующие достали. Николашка кровавый был обычным человеком, и, как любого здорового человека, у него были желания сексуального характера. Что тут дурного?
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18 августа, 16:41 Горожанин
Мегадебилы 88 уровня достали.
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18 августа, 17:01 реалити
то есть еще до выхода на большой экран этот фильм уже посмотрели большой коллектив зрителей и написали письмо президенту. Причем в Кирове? Подсказали бы тогда где его посмотреть!
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18 августа, 17:07 Я
реалити
то есть еще до выхода на большой экран этот фильм уже посмотрели большой коллектив зрителей и написали письмо президенту. Причем в Кирове? Подсказали бы тогда где его посмотреть!
Они оскорбились по приказу и за компанию (или тоже по приказу) написали письма.
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18 августа, 17:33 Завхоз
Я
Они оскорбились по приказу и за компанию (или тоже по приказу) написали письма.
Стадное чувство, оно такое.........
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18 августа, 17:44 Я
Минусаторы, вы аргументированно возразить можете?
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18 августа, 19:50 Горожанин
ну прямо как при совке. нас на заводе 20 съезда раньше тоже все какие то письма заставляли подписывать. а в школе тоже письма посылали то что бы анжелу дэвис освободили, то какой то протест пиночету. где пиночет и где мы вяцкие колхозники. тоже не фига не понимали а подписи ставили. так и тут.
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