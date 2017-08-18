Письмо о запрете "Матильды" из Кирова послали в администрацию президента

Коллективное письмо от кировчан с требованием запрета показа фильма "Матильда" направлено в администрацию Президента. Об этом сообщает юрист Ярослав Михайлов.

К письму приложено мнение историка Петра Мальтатули о фильме, который дал исторический анализ картине. В этом объяснении он привел 47 фактов, которые искажены в фильме.

Подписавшиеся под письмом делают вывод, что умысел режиссера изначально был направлен на оскорбление чувств верующих, почитающих Николая II, причисленного к лику святых, поскольку он не мог не знать эти факты, они находятся в открытом доступе, - говорит Михайлов.

Представители духовенства тоже высказались негативно о фильме, но не считают его оскорблением.

Запрещать не надо, но просто прихожанам и прокатчикам, кто считает себя православным, воздержаться от просмотра фильма. Мне по этому вопросу близка позиция епископа Тихона, который говорит, что запрет фильма - абсолютно тупиковый и неверный путь. Цель, которую можно и должно ставить в связи с предстоящим широким показом фильма, - предупреждение о правде и неправде, - объясняет отец Андрей.

Ранее Ярослав Михайлов сообщал, что на кировские кинотеатры подадут в суд, если они начнут прокат фильма "Матильда". Юрист считает, что проектное удостоверение выдано с нарушением регламента, в частности не было обсуждения на общественном совете при минкультуры.