Медведев сказал о финансировании строительства космического центра в Кирове

Премьер-министр Дмитрий Медведев 17 августа во время заседания Правительства РФ рассказал о финансировании строительства Детского космического центра в Кирове.

Дмитрий Медведев отметил, что на финансирование строительства нескольких объектов в разных регионах будет выделено суммарно более 400 000 000 рублей.

За счет резервного фонда мы помогаем, как и планировалось, завершить строительство, реконструкцию и оборудование четырех объектов: это новый детский центр в Кирове, театр оперы и балета в Ижевске, драматический театр в Комсомольске-на-Амуре и областной театр для детей и молодежи в Рязани. Суммарно выделяется более 400 миллионов рублей, - сказал премьер-министр.

Напомним, что строительство Детского космического центра началось в 2014 году и должно было завершиться 30 июня 2017 года. Однако денег на завершение строительных работ не хватило (на строительство уже потрачено более 400 000 000 рублей). Дата открытия Детского космического центра была перенесена на осень 2017 года.