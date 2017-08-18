В Кирове бывшего чиновника осудят за укрывательство 27 миллионов рублей

На днях стало известно, что уголовное дело кировского чиновника Сергея Вандышева направлено в суд. Об этом сообщили в СУ СК по Кировской области.

О преступлении стало известно в 2016 году после прокурорской проверки, которая выявила, что замминистра промышленности и энергетики правительства региона Сергей Вандышев укрыл от государства 27 миллионов рублей. Эти средства он должен был уплатить в государственный бюджет за аренду земельных участков под инвестиционный проект.

Позже стало известно, что Вандышева отстранили от должности и завели уголовное дело. 17 августа в СУ СК по Кировской области сообщили, что расследование уголовного дела по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" завершено, а материалы дела направлены в суд.