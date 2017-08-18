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Главная Новости Александр Поветкин о Кирове: «Обязательно вернусь сюда вновь со своим тренером»

Александр Поветкин о Кирове: «Обязательно вернусь сюда вновь со своим тренером»

18 августа 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
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Легенда российского бокса Александр Поветкин пообещал вернуться в Киров

В пятницу, 18 августа 2017 года, в Киров приехали всемирно известный боксер Александр Поветкин и боец смешанного стиля Андрей Семенов. В областном Дворце молодежи состоялась пресс-конференция со спортсменами.

В начале встречи организаторы мероприятия отметили, что очень рады встречать в Кирове таких именитых гостей.

Кстати, сами спортсмены, напротив, отметили, что не многим отличаются от обычных парней.

Наша цель - показать молодым парням, что мы — обычные ребята. Я когда-то также занимался в зале, ходил туда с пакетом и ничем не выделялся, - рассказал Александр Поветкин.

На вопрос, был ли у вас соперник, к которому вы испытывали неприязнь и помогает ли это в поединке, чемпион России, двукратный чемпион Европы, чемпион мира, олимпийский чемпион Александр Поветкин ответил, что был.

Но ненависть и эмоции только мешают. Спортсмен должен выходить на ринг с холодной головой. Кстати, несмотря на эмоции, тот бой я выиграл.

Еще один вопрос от журналиста прозвучал так:

Как вы считаете, есть ли в Кирове спортсмен, с которым вы могли бы выйти на ринг?

Ответ Поветкина смотритее на видео.

После короткой встречи с журналистами Александр Поветкин, Андрей Семенов и руководитель проекта «Движение к возрождению» Иван Иванов провели встречу с кировской молодежью, кадетами.

Во время общения с залом Александр отметил, что в нашем городе он впервые, но обязательно вернется в Киров еще раз.

Хороший город, зеленый. Обязательно вернусь сюда вновь со своим тренером и проведу для ребят мастер-класс.

В субботу, 19 августа, в спортивной школе «Юность» состоится фестиваль единоборств – пройдут поединки бойцов по смешанным единоборствам ММА, матчевая встреча по боксу между командами Кировской области и Республики Коми, а в завершение мероприятия Александр Поветкин проведет мастер-класс, автограф- и фотосессию.  
 

Видео Мужчины Спорт Фотоотчет

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Комментарии 1

19 августа, 06:09 АФОНЯ
Нищий убогий город нравится только на бошку отшибленным спортсменам тчк
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