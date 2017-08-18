Александр Поветкин о Кирове: «Обязательно вернусь сюда вновь со своим тренером»18 августа 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
автора
Легенда российского бокса Александр Поветкин пообещал вернуться в Киров
В пятницу, 18 августа 2017 года, в Киров приехали всемирно известный боксер Александр Поветкин и боец смешанного стиля Андрей Семенов. В областном Дворце молодежи состоялась пресс-конференция со спортсменами.
В начале встречи организаторы мероприятия отметили, что очень рады встречать в Кирове таких именитых гостей.
Кстати, сами спортсмены, напротив, отметили, что не многим отличаются от обычных парней.
Наша цель - показать молодым парням, что мы — обычные ребята. Я когда-то также занимался в зале, ходил туда с пакетом и ничем не выделялся, - рассказал Александр Поветкин.
На вопрос, был ли у вас соперник, к которому вы испытывали неприязнь и помогает ли это в поединке, чемпион России, двукратный чемпион Европы, чемпион мира, олимпийский чемпион Александр Поветкин ответил, что был.
Но ненависть и эмоции только мешают. Спортсмен должен выходить на ринг с холодной головой. Кстати, несмотря на эмоции, тот бой я выиграл.
Еще один вопрос от журналиста прозвучал так:
Как вы считаете, есть ли в Кирове спортсмен, с которым вы могли бы выйти на ринг?
Ответ Поветкина смотритее на видео.
После короткой встречи с журналистами Александр Поветкин, Андрей Семенов и руководитель проекта «Движение к возрождению» Иван Иванов провели встречу с кировской молодежью, кадетами.
Во время общения с залом Александр отметил, что в нашем городе он впервые, но обязательно вернется в Киров еще раз.
Хороший город, зеленый. Обязательно вернусь сюда вновь со своим тренером и проведу для ребят мастер-класс.
В субботу, 19 августа, в спортивной школе «Юность» состоится фестиваль единоборств – пройдут поединки бойцов по смешанным единоборствам ММА, матчевая встреча по боксу между командами Кировской области и Республики Коми, а в завершение мероприятия Александр Поветкин проведет мастер-класс, автограф- и фотосессию.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
18 августа 2017, 22:01
Комментарии 1
Поделись комментариями