Александр Поветкин о Кирове: «Обязательно вернусь сюда вновь со своим тренером»

В пятницу, 18 августа 2017 года, в Киров приехали всемирно известный боксер Александр Поветкин и боец смешанного стиля Андрей Семенов. В областном Дворце молодежи состоялась пресс-конференция со спортсменами.

В начале встречи организаторы мероприятия отметили, что очень рады встречать в Кирове таких именитых гостей.

Кстати, сами спортсмены, напротив, отметили, что не многим отличаются от обычных парней.

Наша цель - показать молодым парням, что мы — обычные ребята. Я когда-то также занимался в зале, ходил туда с пакетом и ничем не выделялся, - рассказал Александр Поветкин.

На вопрос, был ли у вас соперник, к которому вы испытывали неприязнь и помогает ли это в поединке, чемпион России, двукратный чемпион Европы, чемпион мира, олимпийский чемпион Александр Поветкин ответил, что был.

Но ненависть и эмоции только мешают. Спортсмен должен выходить на ринг с холодной головой. Кстати, несмотря на эмоции, тот бой я выиграл.

Еще один вопрос от журналиста прозвучал так:

Как вы считаете, есть ли в Кирове спортсмен, с которым вы могли бы выйти на ринг?

Ответ Поветкина смотритее на видео.

После короткой встречи с журналистами Александр Поветкин, Андрей Семенов и руководитель проекта «Движение к возрождению» Иван Иванов провели встречу с кировской молодежью, кадетами.

Во время общения с залом Александр отметил, что в нашем городе он впервые, но обязательно вернется в Киров еще раз.

Хороший город, зеленый. Обязательно вернусь сюда вновь со своим тренером и проведу для ребят мастер-класс.

В субботу, 19 августа, в спортивной школе «Юность» состоится фестиваль единоборств – пройдут поединки бойцов по смешанным единоборствам ММА, матчевая встреча по боксу между командами Кировской области и Республики Коми, а в завершение мероприятия Александр Поветкин проведет мастер-класс, автограф- и фотосессию.

